Incident sur une cuve de chlore à la station d'épuration des Sanguinaires à Ajaccio : 8 personnes intoxiquées

A la suite d’un incident survenu sur une cuve de chlore à la station d'épuration des Sanguinaires à Ajaccio, au cours duquel 8 personnes ont été intoxiquées et prises en charge par les pompiers et médecins du SAMU, la Préfecture de Région communique:



"Un incident sur une cuve de chlore s’est produit en fin de matinée à la station d’épuration de la route des Sanguinaires.

La circulation est interrompue et un périmètre de sécurité a été mis en place par les services de secours.

Il est demandé aux riverains de rester confinés dans les bâtiments. Les enfants de l’école de la Résidence des Iles et les élèves de l’EREA sont également confinés au sein de l’établissement.

Huit personnes ont été intoxiquées et prises en charge par le SAMU.

Le Centre opérationnel départemental a été activé par la préfète.

Respectez strictement les consignes des forces de l’ordre

Evitez le secteur pour faciliter le travail des services de secours