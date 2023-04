Incendies en Corse : Deux journées de sensibilisation destinées au grand public

Lancé en janvier 2020, le projet GOLIAT (Groupement d’Outils pour la Lutte Incendie et l’Aménagement du Territoire), porté par l’Université de Corse et le CNRS et cofinancé par la Collectivité de Corse et à l’État, associe chercheurs de l’Université de Corse et d’Aix-Marseille Université avec des opérationnels corses de la lutte incendie et de l’aménagement du territoire et la société Arobase afin de réaliser des prototypes d’outils, études, guides et actions de sensibilisation répondant à la problématique des incendies de végétation.



Trois ans après le début de ses actions, ce groupement organise deux journées de sensibilisation destinées au grand public sur le thème du risque incendie et de l’aménagement du territoire ce samedi au Palais des Congrès d’Ajaccio, puis le 13 mai prochain au Parc Galea à Taglio-Isolaccio. « L’un des objectifs du projet GOLIAT est de faire de la sensibilisation à la problématique des incendies de forêt et d’aménagement du territoire auprès du grand public en cette période pré-estivale, bien qu’aujourd’hui la problématique des incendies couvre toute l’année », explique Lucile Rossi, maitre de conférences à l’Université de Corse et co-responsable scientifique du projet GOLIAT. « Il y a cette volonté que les gens puissent rencontrer les acteurs de la lutte contre les incendies et de l’aménagement du territoire, et également de pouvoir montrer tout ce qui a été fait dans le cadre du projet GOLIAT », ajoute-t-elle.



Lors de ces deux rendez-vous, l’ensemble des partenaires du projet GOLIAT (l’Office Nationale des Forêts, les Services d’Incendie et de Secours de Corse-du-Sud et de Haute-Corse, le syndicat mixte du Parc Naturel Régional de Corse, Aix-Marseille Université et l’agence Arobase) ainsi que la Direction de la Forêt et de la Prévention des Incendies de la Collectivité de Corse et la Chambre d’agriculture corse proposeront ainsi des conférences sur des points d’histoire et d’anthropologie, des activités et ateliers notamment autour des espèces impactées par le feu, des expositions, ainsi que des rencontres avec les scientifiques du projet.



« La Direction de la forêt et de la prévention des incendies de la Collectivité de Corse et la Chambre d’Agriculture à venir présenter ce qu’ils font pour lutter contre les incendies de végétation et l’aménagement du territoire. Pour les jeunes enfants nous avons développé un kit pédagogique », dévoile la co-responsable scientifique du projet en instant également sur les messages de prévention des incendies qui seront à nouveau distillés par les différents partenaires au cours de ces évènements.