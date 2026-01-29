CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
L'Assemblée de Corse rend un dernier hommage à Dominique Bucchini 29/01/2026 Incendies de bateaux à Saint-Florent : quatre jeunes hommes présentés à un juge d'instruction 29/01/2026 ​Ajaccio tourne la page du cuivre : l’ADSL s’éteint, la fibre prend définitivement le relais 29/01/2026 Municipales. Vannina Luzi-Chiarelli mènera la liste soutenue par Femu a Corsica et Core in Fronte à Porto-Vecchio 29/01/2026

Incendies de bateaux à Saint-Florent : quatre jeunes hommes présentés à un juge d'instruction


MP le Jeudi 29 Janvier 2026 à 15:16

Quatre jeunes hommes soupçonnés d’être impliqués dans plusieurs incendies criminels ayant visé des embarcations de bateliers à Saint-Florent en 2025 ont été interpellés puis déférés ce jeudi devant un juge d’instruction à Bastia. Le parquet a requis leur mise en examen et leur placement en détention provisoire.



Incendies de bateaux à Saint-Florent : quatre jeunes hommes présentés à un juge d'instruction
Les faits avaient suscité d’importants remous à Saint-Florent. Entre le printemps et la fin de l’été 2025, plusieurs incendies criminels avaient visé des embarcations de bateliers amarrées dans le port et au chantier naval, provoquant d’importants dégâts matériels et une vive inquiétude parmi les professionnels du secteur.
 
Le 26 janvier dernier, une opération de police judiciaire menée dans le cadre d’une information judiciaire ouverte des chefs « d’association de malfaiteurs et de destruction par un moyen dangereux » a permis l’arrestation de quatre jeunes hommes soupçonnés d’être impliquées dans ces incendies, indique le procureur de la République de Bastia, Jean-Philippe Navarre, dans un communiqué transmis à la presse ce jeudi. À l’issue de leur garde à vue et de leurs auditions menées par les services de la Direction interdépartementale de la police nationale de Haute-Corse, ces derniers « ont été déférés ce jour à la justice et présentés à un juge d’instruction en vue de leur mise en examen et, selon les réquisitions du ministère public, de leur placement en détention provisoire », précise-t-il.
 
Pour rappel, dans la nuit du 29 avril 2025, un premier incendie s’était déclaré à bord d’une navette de promenades en mer, avant de se propager à d’autres bateaux. Le 25 juin, puis le 19 septembre, de nouveaux sinistres avaient détruit ou endommagé plusieurs embarcations, confirmant le caractère volontaire et répétitif des faits.
 
Replaçant cette opération dans un contexte plus large, dans son communiqué, le procureur tient ainsi à noter qu’elle « concrétise l’engagement de l’autorité judiciaire et des services d’enquête dans la lutte prioritaire contre les destructions par incendie et l’emprise des groupes criminels sur les secteurs stratégiques de l’économie insulaire », quelques mois après la création du pôle judiciaire régional de lutte contre la criminalité organisée. « Le crime de destruction par un moyen dangereux en bande organisée est puni de 20 années de réclusion et passible d’une amende de 150 000 euros », pointe-t-il encore. 




CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos