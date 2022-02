Incendie à Speloncato : 15 hectares détruits

Sur place effectivement le vent est soutenu

Pour faire face à la situation le SIS (Service d'incendie et de secours de la Haute-Corse) a mobilisé des moyens des centres de secours de L’Ile-Rousse, Belgodère et Olmi-Cappella.

L'incendie s'est déclaré sur la piste de Chiostroni.

En milieu d'après-midi midi il avait détruit 15 hectares de maquis et de châtaigneraie.