Incendie à Santo-Pietro-di-Tenda : le feu fixé, 450 hectares brûlés

L'incendie qui s'est déclaré à Santo-Pietro-di-Tenda, à l'ouest du moulin de Salti, ce lundi 1er août, vers 8h40 et qui a parcouru au cours de la journée environ 450 hectares de maquis a été fixé ce mardi soir grâce à des conditions météorologiques très favorables, indiquent les pompiers qui ont installé leur QG opérationnel au lac de Padule.



Après une nuit de surveillance "plutôt calme" avec des températures qui sont redescendues à 20-22 °C et un taux d’humidité à plus de 50 %, l’incendie était mardi matin stable, avec la présence de quelques points chauds visibles depuis le village de Santo-Pietro-di-Tenda.



Inaccessible aux moyens terrestres, dans une zone géographique escarpée l'incendie a nécessité l'engagement massif de tous les moyens aériens disponibles en Corse. Mardi, le détachement d'intervention héliportée (Dih) de la sécurité civile de Brignoles , spécialisé dans le travail sur zone difficile d'accès et venu en renfort avec trois hélicoptères, et est intervenu toute la journée.



Après avoir parcouru 450 hectares et mobilisé 76 personnels aujourd'hui, le travail va être réengagé ce mercredi matin dans les mêmes conditions de manière à traiter l'ensemble des lisières au-dessus des villages de Santo-Pietro-di-Tenda et San-Gavino.