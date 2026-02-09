In memoriam - Rezza - Appietto

Il y a deux ans, Noël Brisset, originaire de Rezza, nous quittait. Son souvenir reste pourtant très présent dans le cœur de sa famille et de tous ceux qui ont admiré ses crèches de Noël.



Artisan passionné, il a consacré sa vie à faire vivre la magie de Noël à travers ses créations, exposées sur de nombreux marchés en Corse, notamment à Appietto. Chaque crèche témoignait de son talent, de sa patience et son attachement aux traditions.



À ses côtés, son épouse Toussainte Brisset l’a toujours accompagné avec dévouement et complicité, notamment lors de la préparation des marchés.



Avec l’âge, il a réduit ses déplacements mais a continué à exposer, notamment au marché de Leroy Merlin, sans jamais abandonner sa passion.



Homme de famille avant tout, il était très fier de ses petites-filles Ophélie et Sarah, puis comblé par la naissance de son arrière-petite-fille Bianca Maria, qu’il chérissait profondément.



Son fils, Ange-Pierre Brisset, pense à lui chaque jour et fait vivre sa mémoire en parlant de lui sans cesse. Sa fille, Marie-Madeleine, garde également son souvenir profondément ancré dans son cœur.



À travers ses crèches, Noël Brisset ne créait pas seulement des décorations, mais de véritables moments de partage et d’émotion.



Aujourd’hui encore, sa famille souhaite lui rendre hommage et rappeler combien il a marqué les esprits et les cœurs.

À Noël Brisset, dont le souvenir restera à jamais vivant dans nos cœurs.

