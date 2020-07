In Vino Veritas : Yves Canarelli entre finesse, élégance et précision

Premier de cordée à se plier à cet exercice de style, le Figarais Yves Canarelli, qui a repris en 1992 le terroir de son père. Reconnu pas ses paires, son association avec Patrick Fioramonti, le sommelier que l'on ne présente, de la même manière, plus, compose un duo de très haut-niveau. Demain, Yves Canarelli sera, à partir de 19 heures, l'hôte du Bel Ombra. En avant-première Christophe Giraud nous fait découvrir le Tarra Di Sogno Blanc et Rouge, ainsi que le Clos Canarelli avec ces deux mêmes couleurs.



"Le Tarra di Sognu blanc c'est l'association de cinq cépages (Vermentinu, Biancu Gentile, Rimenese, Genovese et Carcaghjolu Biancu ces quatre derniers étant de vieux cépages corses) C'est, déjà, malgré son jeune âge, un très grand vin avec une forte salinité, il ne faut pas oublier que nous sommes à Bonifacio avec ce terroir particulier, très proche de la mer. C'est un vin de garde, minimum dix ans, avec une puissance aromatique. On le dégustera avec une viande blanche ou bien de la langouste. Quant au Tarra Di Sognu rouge, on y trouve du Carcaghjolu neru, du Sciacarellu et du Minustellu. C'est un vin complexe, amusant avec un nez délicat et élégant. On le dégustera avec un bel agneau corse, un veau rôti, dans tous les cas une cuisine simple car c'est un vin délicat. Il ne faut pas une viande forte, mais une viande jeune. En un mot une cuisine simple, pour ces vins qu'il soit blanc ou rouge issus d'une vigne jeune".

"Avec le Clos Canarelli on retrouve les terres ancestrales de Figari, héritage du père d'Yves avec un terroir tout à fait différent. Le rouge c'est du Nielucciu du Sciacarellu, du Caracghjolu neru, du Syrha et du Grenache. On retrouve, là , toute la précision de la vinification d'Yves Canarelli. C'est un vin qui accompagne les plats complexes, travaillés, comme le sanglier au cacao, dans tous les cas des viandes de caractère. Quant au Clos Canarelli blanc c'est du Vermentinu, avec des saveurs d'anis et de fenouille, il convient parfaitement, même si cela nous fait faire un grand écart, au poisson mais aussi à la charcuterie et au fromage".





Enfin, pour tous les amateurs de vin, Christophe Giraud, distille un dernier conseil : "ne pas hésiter à servir un rouge aux alentours de 15 degrés, surtout en cette période estivale, il va véritablement se révéler".

A bon entendeur salut !