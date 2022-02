« Il materiale emotivo » : l’ombre d’Ettore Scola au festival de Bastia

C’est la fille d’Ettore Scola, Silvia, qui a eu l’idée de concrétiser le rêve de son père avec l’aide de l’acteur-réalisateur italien Sergio Castellitto et de plusieurs scénaristes et producteurs amis de son père, dont le français Dominique Besnehard. Un film sensible et poétique dont l’action se déroule à Paris.

« Sur une petite place de la capitale, l’une de ces anciennes librairies qui font le charme de la ville est tenue par un italien exilé en France Vincenzo (Sergio Castellitto). Il partage sa vie entre ses livres et sa fille (Matilda De Angelis), handicapée et muette depuis son accident. Avec un jeune médecin philosophe (Alex Lutz), il s’occupe d’elle et essaye de la stimuler en l’incitant à lire. La vie de Vincenzo est ainsi contenue dans une sorte de bulle avec ses petites habitudes et une certaine quiétude. Mais un jour, Yolande, une belle parisienne jouée par Bérénice Bejo, pousse la porte de la librairie et tout bascule. C’est une jeune femme exubérante et impétueuse. Sa vitalité fascine Vincenzo et réveille en lui des sensations oubliées ».



Si Dominique Besnehard évoque avec nostalgie le cinéma des Manfredi, Scola, Sordi et Gassman, et la grande passerelle cinématographie qui existait à l’époque entre la France et l’Italie, il note qu’aujourd’hui de grands cinéastes italiens reviennent. « Avec ce festival de Bastia, on s’aperçoit qu’il y a aujourd’hui malheureusement trop de productions qui ne dépassent par la frontière » explique D. Besnehard. « C’est André Djaoui qui a produit de très nombreux films italiens de la grande époque qui m’a amené ce film qui sortira en France sous le titre de « Un dragon en forme de nuage », titre initial de Scola ».

D. Besnehard avoue beaucoup aimer Bastia et la Corse. « J’avais d’ailleurs tourné un film à Piana en 2009: « Joueuse » de Caroline Bottaro avec Sandrine Bonnaire et Kevin Kline. »