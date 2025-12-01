Huit artisans corses vont exposer leur savoir-faire à Paris

Huit artisans corses vont porter jusqu’à Paris la richesse et la créativité de l’île, à l’occasion du MIF Expo 2025, le grand rendez-vous national du Made in France. Sous l’égide de la Chambre de métiers et de l’artisanat de Corse (CMA), ces créateurs présenteront leurs produits et leur savoir-faire au Village de l’Artisanat, Porte de Versailles, rejoignant plus de 200 artisans venus de toute la France pour célébrer le « Fabriqué en France ». Chaque année, ce salon met en effet en lumière un secteur qui incarne tradition, innovation et qualité, et illustre la manière dont l’artisanat s’inscrit au cœur de l’identité et du patrimoine.



Pour représenter la diversité de l’artisanat corse, la CMA a sélectionné huit créateurs de produits emblématiques de l’île. Tout d’abord, A Stazzona di Balagna, l’atelier de Ghjuvan Francescu qui forge ses couteaux dans son atelier à Costa, utilisant des essences locales pour leurs manches. Pierre Louis Pistorozzi, éleveur et charcutier à Ville di Paraso, valorisera pour sa part la gastronomie insulaire à travers sa petite production artisanale, tout comme U Deliziu Corsu avec ses biscuits, chocolats et confiseries fabriqués à partir d’ingrédients corses et Anatra Conserverie Moderne, fondée par Aurélie et Christophe, qui propose des préparations artisanales à base de fruits et légumes « cousus main », issus d’agriculteurs insulaires au rythme des saisons sera aussi du voyage. L’Atelier Notre Terre qui crée des pièces uniques en grès, porcelaine ou faïence, façonnées au tour ou modelées à la main, chacune portant sa propre histoire sera aussi du voyage, tout comme Deep Coral, entreprise familiale installée à Bonifacio depuis 1960 où elle transforme le corail rouge pêché localement en bijoux singuliers. Fa per Fanny, créatrice d’accessoires de mode et de bagagerie présentera pour sa part lors du MIF Expo son sac olfactif, qui diffuse les senteurs emblématiques de la Corse. Enfin Scent Seas, qui élabore des produits cosmétiques naturels à partir de matières premières locales complètera la délégation corse.



Durant ce long week-end, les visiteurs pourront découvrir l’authenticité et la qualité des créations corses. En tout, ce sont plus de 100 000 visiteurs qui sont attendus à ce grand rendez-vous national célébrant la fabrication française. L’occasion de rappeler que consommer artisanal c’est aussi un gage de qualité, de durabilité et de cohésion, la consommation locale et artisanale étant essentielle pour la vitalité économique de nos territoires, en ce qu’elle signifie promouvoir des emplois locaux et contribuer au dynamisme de notre économie régionale.

