Hugo Boigeol-Baggioni (KTP Scola Furiani) vainqueur de la 6e étape de la MMA League à Clermont-Ferrand

La MMA League est organisée par la Fédération française de Mixed Martial Arts (FMMAF) en plusieurs étapes et chaque combat au sein de la MMA League alimente le classement national FMMAF qui identifiera et couronnera les meilleurs à la fin de la saison sportive en mettant en avant les combattants amateurs de MMA les plus talentueux.Chaque étape est l'occasion pour les athlètes de se mesurer à des adversaires de qualité et de démontrer leurs compétences dans la cage.La sixième étape de la MMA League s'est donc déroulée à Clermont Ferrand les 27 et 28 mai.Dans une catégorie de -77 kg avec 15 combattants dans la poule, Hugo Boigeol-Baggioni a dû disputer trois combats intenses pour sortir victorieux de chacun d'entre eux."Sa préparation minutieuse, son talent et sa détermination ont été mis en évidence lors de ces affrontements, où il a fait preuve de compétences techniques et de résilience face à des adversaires solides" expliquent les dirigeants de la KTP Scola.Grâce à sa performance lors de cette étape, Hugo a donc consolidé sa position parmi les meilleurs combattants du parcours de la MMA League puisqu’il emporte sa troisième étape de la saison après celle de Tarbes et celle de Bastia."Il a montré une fois de plus sa domination dans sa catégorie de poids.Au-delà de ses résultats sportifs, Hugo est apprécié pour son attitude respectueuse envers ses adversaires et son attachement à ses racines corses.Il incarne les valeurs d'intégrité et de fair-play qui sont importantes dans le MMA" ajoutent les responsables du club.En remportant cette compétition avec trois victoires consécutives sur le Week end, Hugo Boigeol-Baggioni a donc confirmé sa régularité et sa détermination à réussir dans le MMA League et reste classé numéro 1 de la catégorie ."Une expérience encore énorme acquise pour nos combattants de MMA insulaire du KTP MMA Scola même si Paul Antoine Bellavigna a dû lui s’arrêter en 8e de finale de la catégorie -70kg de cette belle compétition organisée de belle manière par l’équipe de la Team Vulcan de Ceyrat " à laquelle la KTP a tenu à rendre hommage.