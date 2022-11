Hôpitaux de proximité de Corse labellisés : "pendant des années, on nous a dit qu'on ne servait à rien"

Malgré son trafic réduit, l'absence d'activité de chirurgie ou d'un centre de réanimation, pour Charlotte Lhomme, "l'hôpital de Corte est tout simplement indispensable". À l'échelle de l'île, la directrice de l'établissement l'estime même "vital". "S'il n'y avait pas eu d'hôpital à Corte pendant la crise du Covid, je ne sais pas comment on aurait fait. Les grands hôpitaux de Bastia et d'Ajaccio étaient saturés, donc on a travaillé avec eux pour récupérer certains de leurs patients. Et l'été, lorsque les généralistes partent en vacances, qui soigne les gens ? Encore l'hôpital de Corte." Autant d'exemples qui mettent en valeur l'utilité des petits centres hospitaliers, que comptent actuellement les villes de Sartène, Bonifacio, Calvi et donc Corte.



Sur ces quatre hôpitaux, ceux de Sartène et de Corte ont justement reçu, le 15 juin dernier, la labellisation "hôpital de proximité", leur accordant une certaine reconnaissance. "Pendant des années, on nous a dit qu'on ne servait à rien. On ne parlait que de Bastia et d'Ajaccio, c'est une logique centralisatrice", déplore Charlotte Lhomme. "Cette labélisation vient donc certifier notre utilité et notre rôle au quotidien auprès de la population." D'un point de vue financier aussi, ce tampon est important, puisqu'il va permettre aux centres de Sartène et de Corte de bénéficier de subventions stables d'une année à l'autre, même en cas de baisse d'activité.