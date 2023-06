Hôpital d'Ajaccio : les syndicats déposent un préavis de grève

La principale revendication des syndicats concerne le versement de l'indemnité exceptionnelle de mobilité dans la fonction publique hospitalière. Ils affirment que cette prime également connue sous le nom de prime de déménagement doit être accordée à l'ensemble du personnel médical et paramédical en cas de changement d'établissement hospitalier. Cependant, les syndicats rapportent que ce mardi le directeur de l'hôpital aurait informé le Comité Social d'Etablissement que cette indemnité ne serait pas versée au personnel "en raison d'une interprétation divergente d'un texte émanant de la direction générale de l'offre de soins du ministère de la Santé."



"Dans l'attente depuis plusieurs mois d'une réponse positive, nous sommes déçus de constater que l'indemnité exceptionnelle ne sera pas versée malgré les calculs effectués par la direction, qui s'élevaient à 1,7 million d'euros. Selon le décret, cette indemnité aurait dû être versée aux agents au plus tard dans le mois suivant leur installation dans le nouvel établissement", expliquent les syndicats dans leur communiqué en soulignant également le professionnalisme et l'engagement du personnel pendant la période de déménagement, "allant même jusqu'à travailler pendant leurs jours de repos pour faciliter l'entrée dans le Nouvel Centre Hospitalier d'Ajaccio (NCHA)."



Face à ce qu'ils qualifient de "mépris affiché par les hautes instances", les syndicats ont déposé un préavis de grève qui entrera en vigueur le lundi 12 juin 2023. Ils exigent l'ouverture immédiate de négociations en présence de la directrice de l'ARS afin de trouver une solution satisfaisante à ce conflit.