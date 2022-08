HelloGeny, la première agence dédiée à l’alternance et aux stages en entreprises

- Quel est votre parcours ?

- J’ai fondé depuis presque une année une agence en ligne de recrutement et d’intégration spécialisée pour les étudiants, du stage, de l’alternance et bientôt du premier CDI.

J’ai un parcours scolaire que l’on qualifie d’atypique : j’ai commencé en cuisine au LP Finosello, puis une réorientation en commerce à l’institut Consulaire d’Ajaccio. Après quelques mois dans le monde du travail, et voulant devenir entrepreneur j’ai repris mes études en entrepreneuriat, en terminant par un Master Management spécialisé en Entrepreneuriat.



- Comment est née HelloGeny ?

- HelloGeny est fondé sur une douleur étudiante que j’ai eu, ainsi que l’ensemble de mes camarades de classe quant à la recherche d’une entreprise pour un stage ou une alternance qui pourrait correspondre à chacun: les missions, les valeurs et leur ambition.





- Comment cela fonctionne-t-il ?

- Concrètement, nous mettons l’humain au centre des mises en relation en ayant une approche globale des profils et des étudiants, mais aussi des managers en charge de l'accueil. Nous sommes convaincus qu’un.e étudiant.e à l’aise dans son entreprise, c’est une entreprise gagnante : Le talent qu’il faut pour l’entreprise, et inversement.



- Où en est HelloGeny aujourd'hui ?

- Nos premières mises en relation, une dizaine depuis octobre, ont contribué à quelques belles histoires… Une qui nous a marqués est celle d’une étudiante en langue qui, lors de notre rendez-vous a pu découvrir avec nous ses goûts pour la communication et l’événementiel malgré sa formation, sur le papier incompatible avec un stage dans ce domaine. De l’autre côté, nous avions une entreprise qui recherchait un.e étudiant.e dans ce domaine. Nous avons donc proposé de réaliser cette rencontre, bien que la période de stage et du besoin de l’entreprise n’étaient pas optimales, et ce fut un succès. D’abord parce que l’équipe et l’étudiant.e se sont tellement bien entendu et était aligné sur les mêmes valeurs, le directeur a décidé d’intégrer l’étudiante dans l’entreprise, et ensuite, nous avons eu le retour suivant : « Sur la simple lecture de son CV, nous n'aurions malheureusement pas donné suite à cette candidature, grâce à votre mise en lumière du profil global de l’étudiante, nous avons eu la chance de l’avoir dans notre équipe ». Et d’après le suivi que nous réalisons pendant la période de stage en entreprise, tout s’est bien passé pour tout le monde.



- Quels sont vos projets de développement ?

- Aujourd’hui HelloGeny est dans une période de transition, nous sommes en train de transformer nos méthodes pour encore mieux « matcher » les besoins des entreprises et les recherches étudiantes via l’ajout d’outil. De plus, nous allons mettre rapidement de la technologie pour toucher davantage de personnes.



Notre focus, c’est le terrain, nous sommes dans la période de recherche d’alternance, nous sommes bien loin d’avoir terminé le plus beau business plan et les spéculations écrites sur notre avenir. En effet, j’ai décidé d’autofinancer la période d’apprentissage de cette entreprise, dans les succès comme dans nos échecs, et de tester rapidement sur le terrain. À l’avenir, je déciderai de la suite du projet, en prenant en compte l'expérience acquise et les opportunités de développement.



Nous sommes également encore dans une période d’incubation à la M3E, dans le dispositif « Pépinière » depuis le début officiel du projet. Cela nous a permis, et nous permet encore, d’être entouré d’une équipe formidable qui nous accompagne au quotidien sur plusieurs aspects du projet, et d'avoir aussi un soutien humain lequel, au quotidien, est essentiel.

cyril@hellogeny.com