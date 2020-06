Hè mortu Claude Terrachon in Ponte Leccia

Foyer Rural de Montegosso "Ghjè avec une tristesse tamanta que nous avons amparatu à disparition de Claude Terrachon. Un nous scuderemu jamais cet omu, c'est à so voix nant' a se champs de foires. Qu ' ellu repose en paix.







Ses obsèques seront célébrées le lundi 15 mai à 10 heures en l'église de Ponte-Leccia.

En cette douloureuse circonstance, la rédaction de CNI s'associe à tous pour présenter à sa famille ses sincères condoléances.

À l'équipe de A Fiera de L' Alivu"".Ses obsèques seront célébrées le lundi 15 mai à 10 heures en l'église de Ponte-Leccia.En cette douloureuse circonstance, la rédaction de CNI s'associe à tous pour présenter à sa famille ses sincères condoléances.

Avec son chapeau noire, sa longue barbe blanche et ses chemises à carreau, Claude Terrachon était loin de passer inaperçu sur les champs de foire et autres marchés locaux.Personnage haut en couleur, Claude était de ceux avec qui on ne peut qu'être ami. Son verbe franc, son sourire légendaire et cette capacité qu'il avait de communiquer restent aujourd'hui dans les esprits.Installé dans la plaine de Castifao, Claude proposait en vente directe les produits de son exploitation. Il élevait des chèvres, disposait de ruche qui produisaient un miel d'exception. Que dire aussi de la réalisation de ses liqueurs sont il avait le secret.Aujourd'hui, tous rendent hommage à cette homme d'une grande bonté:" Claude était une figure de notre foire. Nous saluons la mémoire d’un ami, que nous connaissons pour la plupart depuis l’ enfance. Un homme volontaire, haut en couleur et visionnaire qui a su redonner noblesse et renommée aux produits locaux aujourd’hui connu dans le monde entier, en retrouvant l’origine, l’authenticité et la qualité d’un produit illustrant merveilleusement le territoire. Créateur d’entreprise et de richesses territoriales, c’était un homme attachant. Le foyer rural d’Aregno adresse à sa famille, son épouse, ses condoléances émues et le témoignage de toute notre amitié »."Era u babbu di Michel è u babbone di Jeremy è Laetitia, i nostri amichi è militenti. Claude era un omu arradicatu à a terra. Dopu una carriera à EDF, era diventatu pastore è apicultore. U so visu era cunisciutu di tutti, in e fiere campagnole di Corsica. L'interru si ferà luni matina à 10 ore è mezu in chjesa di Ponte Leccia. Core In Fronte face e so parte di dolu à a so famiglia. Ch'ellu sia in locu d'eternu riposu".