Haute-Corse : vigilance jaune pour vent et neige jusqu’à jeudi matin

Un vent d’Ouest à Nord-Ouest s’est installé dès ce mercredi, avec un net renforcement en fin d’après-midi. Le phénomène doit se maintenir toute la nuit. Les rafales atteignent déjà 90 km/h en Balagne et dans le Cap Corse en début d’après-midi, avant de se renforcer en soirée jusqu’à 110 km/h en Balagne et 130 km/h dans le Cap Corse.

La période la plus intense est attendue entre 21 heures et 4 heures. En région bastiaise, des rafales pouvant atteindre 110 km/h sont également annoncées, contre 70 km/h en Plaine orientale et jusqu’à 150 km/h dans le Cap Corse.

En mer, les conditions s’annoncent très agitées avec des vagues de 4 à 5 mètres en façade Ouest et sur le Cap, pour une durée d’au moins 48 heures.





Concernant la neige, la limite pluie-neige devrait se situer autour de 750 mètres entre minuit et midi jeudi, avant de s’abaisser jusqu’à 450 mètres.

Les cumuls attendus sont de 1 à 2 cm dès 400 mètres et de 3 à 7 cm vers 1000 mètres, localement jusqu’à 10 cm.

Face à de telles conditions, la préfecture appelle la population à la plus grande vigilance