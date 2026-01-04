Haute-Corse : vigilance jaune pour vent et neige jusqu’à jeudi matin

Un vent d’Ouest à Nord-Ouest s’est installé dès ce mercredi, avec un net renforcement en fin d’après-midi. Le phénomène doit se maintenir toute la nuit. Les rafales atteignent déjà 90 km/h en Balagne et dans le Cap Corse en début d’après-midi, avant de se renforcer en soirée jusqu’à 110 km/h en Balagne et 130 km/h dans le Cap Corse.
La période la plus intense est attendue entre 21 heures et 4 heures. En région bastiaise, des rafales pouvant atteindre 110 km/h sont également annoncées, contre 70 km/h en Plaine orientale et jusqu’à 150 km/h dans le Cap Corse.
En mer, les conditions s’annoncent très agitées avec des vagues de 4 à 5 mètres en façade Ouest et sur le Cap, pour une durée d’au moins 48 heures.
Concernant la neige, la limite pluie-neige devrait se situer autour de 750 mètres entre minuit et midi jeudi, avant de s’abaisser jusqu’à 450 mètres.
Les cumuls attendus sont de 1 à 2 cm dès 400 mètres et de 3 à 7 cm vers 1000 mètres, localement jusqu’à 10 cm.
Face à de telles conditions, la préfecture appelle la population à la plus grande vigilance
La période la plus intense est attendue entre 21 heures et 4 heures. En région bastiaise, des rafales pouvant atteindre 110 km/h sont également annoncées, contre 70 km/h en Plaine orientale et jusqu’à 150 km/h dans le Cap Corse.
En mer, les conditions s’annoncent très agitées avec des vagues de 4 à 5 mètres en façade Ouest et sur le Cap, pour une durée d’au moins 48 heures.
Concernant la neige, la limite pluie-neige devrait se situer autour de 750 mètres entre minuit et midi jeudi, avant de s’abaisser jusqu’à 450 mètres.
Les cumuls attendus sont de 1 à 2 cm dès 400 mètres et de 3 à 7 cm vers 1000 mètres, localement jusqu’à 10 cm.
Face à de telles conditions, la préfecture appelle la population à la plus grande vigilance
La même vigilance jaune concerne la Corse-du-Sud
La même vigilance jaune concerne la Corse-du-Sud. où ce mercredi le vent d'Ouest à Nord-ouest se renforce pour devenir fort en soirée et le rester toute la nuit et en début de matinée.
120 à 130 km/h sont attendus sur les crêtes centrales voire ponctuellement plus.
Risque de déferlement sur Porto-Vecchio à 110-120 km/h.
En fin d'épisode, le vent bascule à l'Ouest avec des rafales à 90-100 km/h sur la Côte Ouest autour d'Ajaccio avant de tomber en matinée.
120 à 130 km/h sont attendus sur les crêtes centrales voire ponctuellement plus.
Risque de déferlement sur Porto-Vecchio à 110-120 km/h.
En fin d'épisode, le vent bascule à l'Ouest avec des rafales à 90-100 km/h sur la Côte Ouest autour d'Ajaccio avant de tomber en matinée.
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