CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di Vita avec… le groupe Eppò 15/04/2026 Celavu-Prunelli : Noël-Dominique Livrelli reconduit à la présidence 13/04/2026 Haute-Corse : vigilance jaune orages et pluies ce lundi, les consignes de la préfecture 13/04/2026 La viticulture française en immersion en Corse : La mise en lumière de la richesse du vignoble insulaire 12/04/2026

Haute-Corse : vigilance jaune orages et pluies ce lundi, les consignes de la préfecture


Matteo Lanfranchi le Lundi 13 Avril 2026 à 10:06

​Météo France a placé ce lundi la Haute-Corse en vigilance jaune pour les paramètres « Orages » et « Pluie-inondations », et ce à partir de 10 jusqu'à 22 heures au minimum



Haute-Corse : vigilance jaune orages et pluies ce lundi, les consignes de la préfecture

Un système pluvio-orageux en provenance de la mer Tyrrhénienne est attendu sur le département. Il pourrait provoquer des précipitations intenses, atteignant 10 à 20 mm par heure sous les orages, avec des cumuls localisés pouvant dépasser 50 à 60 mm en moins de trois heures. Les zones les plus à risque sont la Castagniccia, la région bastiaise et le Cap Corse.
Que faire ?
La préfecture de Haute-Corse appelle la population à la prudence.

Quelques réflexes essentiels à adopter : ne jamais s'engager à pied ou en voiture sur une route immergée, éviter les forêts, les berges de rivières et les sorties en montagne, rentrer ou fixer tout objet susceptible d'être emporté par le vent.
En zone inondable, rejoindre un point haut ou s'abriter à l'étage. Stopper toute activité nautique et s'éloigner des côtes

Pour suivre l'évolution de la situation en temps réel, rendez-vous sur vigilance.meteofrance.com  ou consultez l'état du réseau routier sur inforoutes.isula.corsica  . Vous pouvez également écouter France Bleu RCFM et France 3 Corse Via Stella pour les informations locales.




CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos