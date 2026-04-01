Haute-Corse : vigilance jaune orages et pluies ce lundi, les consignes de la préfecture

Un système pluvio-orageux en provenance de la mer Tyrrhénienne est attendu sur le département. Il pourrait provoquer des précipitations intenses, atteignant 10 à 20 mm par heure sous les orages, avec des cumuls localisés pouvant dépasser 50 à 60 mm en moins de trois heures. Les zones les plus à risque sont la Castagniccia, la région bastiaise et le Cap Corse.
Que faire ?
La préfecture de Haute-Corse appelle la population à la prudence.
Quelques réflexes essentiels à adopter : ne jamais s'engager à pied ou en voiture sur une route immergée, éviter les forêts, les berges de rivières et les sorties en montagne, rentrer ou fixer tout objet susceptible d'être emporté par le vent.
En zone inondable, rejoindre un point haut ou s'abriter à l'étage. Stopper toute activité nautique et s'éloigner des côtes
Pour suivre l'évolution de la situation en temps réel, rendez-vous sur vigilance.meteofrance.com ou consultez l'état du réseau routier sur inforoutes.isula.corsica . Vous pouvez également écouter France Bleu RCFM et France 3 Corse Via Stella pour les informations locales.
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