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Haute-Corse : rassemblement de soutien à la CAF après l’agression d’un agent


La rédaction le Mardi 14 Avril 2026 à 13:42

Le personnel de la Caisse d’allocations familiales (CAF) de Haute-Corse, soutenu par des agents de la CPAM, s’est rassemblé ce mardi vers 11 heures dans le hall de l’établissement, à Bastia, à l’appel de la direction. Autour du directeur, Dominique Marinetti, les agents ont tenu à afficher leur soutien à l’un de leurs collègues de l’accueil, victime la veille d’une violente agression verbale dans l’exercice de ses fonctions.



Haute-Corse : rassemblement de soutien à la CAF après l’agression d’un agent
(Photos et vidéo Gérard Baldocchi)

Prenant la parole devant les personnels réunis, le directeur a rappelé le sens de cette mobilisation : « On voulait dire deux mots aujourd’hui pour expliquer les raisons de ce rassemblement. Nous nous réunissons pour exprimer notre soutien à notre collègue qui a été victime d’une menace verbale. »
Tout en soulignant que « la très grande majorité des allocataires est respectueuse du travail fourni et de la qualité de l’accueil », Dominique Marinetti a reconnu les difficultés auxquelles certains usagers peuvent être confrontés. Mais il a posé une limite claire : « Nous ne pourrons tolérer de telles incivilités, qui vont jusqu’à des menaces physiques à l’encontre des agents, dont le métier est d’assurer un service d’accueil quotidien et de qualité. »
Le directeur, qui a confirmé le dépôt de plainte, a également insisté sur les conséquences de ces comportements : « Ces menaces et ces actes pénalisent aussi la majorité des allocataires à qui nous rendons service. »
Aucun arrêt de travail n’a été observé, mais ce rassemblement symbolique visait à marquer le soutien des équipes et à rappeler la nécessité de garantir des conditions d’accueil respectueuses et sécurisées.

 

 


Haute-Corse : rassemblement de soutien à la CAF après l’agression d’un agent
 





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