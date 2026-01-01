Haute-Corse : le préfet place la lutte contre la criminalité organisée au cœur des actions de l’État en 2026

À l’occasion de la cérémonie des vœux aux corps constitués, organisée ce vendredi dans les salons de la préfecture de la Haute-Corse, le préfet Michel Prosic est revenu sur une année 2025 « forte en émotions » pour le département. Devant les représentants de l’État, les élus locaux et les acteurs économiques et associatifs, il a dressé un bilan de l’action des services de l’État en 2025 et défini les priorités pour l’année à venir.





S’il sest attardé sur plusieurs dossiers marquants de l’année écoulée, comme la sécurité routière, avec une baisse du nombre de morts sur les routes, le démantèlement de l’ancienne usine de Canari ou encore la vaccination des bovins contre la dermatose nodulaire contagieuse, le préfet a également évoqué la gestion des événements météorologiques extrêmes, « de plus en plus fréquents ». « Le dernier en date, les 25 et 26 décembre, a nécessité l’ouverture du centre opérationnel départemental pendant 24 heures pour coordonner au mieux l’ensemble des moyens afin de rétablir la situation. »





Le préfet a également indiqué que l’État a investi 1,5 million d’euros pour lutter contre les incendies, en « créant des réserves d’eau » ou « en équipant les réserves communales ». Il a également souligné qu’il faudra « aller plus loin » en 2026, notamment avec la mise en place de « l’obligation légale de débroussaillement », jugée comme la solution « la plus concrète à appliquer » pour lutter contre les incendies.





À l’issue de ce bilan, Michel Prosic a fixé les grandes priorités de l’action de l’État pour 2026, dans un contexte international qu’il a qualifié d’« incertain ». Parmi les objectifs présentés pour cette année : la lutte contre les violences intrafamiliales, contre l’insécurité routière, la mise en place de projets concernant les écoles et les logements, mais surtout la lutte contre la criminalité organisée, présentée comme une priorité majeure de l’action de l’État.





Après avoir souligné que « la condamnation de la violence doit être unanime sans équivoque ni sélectivité », le préfet a détaillé les mesures prévues pour renforcer la lutte contre la criminalité organisée et permettre que « ses mécanismes soient mis à mal », en abordant notamment « la formation de plus de 1 000 fonctionnaires de l’État dédiés à la prévention et à cette lutte ».



Il a aussi rappelé l’importance de lutter contre le trafic de stupéfiants, considéré comme « la mère de beaucoup de matrices qu’utilise la criminalité organisée ». « Les derniers mois lui ont porté des coups importants. L’État a mis en place de nombreux outils avec le pôle piloté par le parquet de Bastia, ainsi que des groupes d’évaluation à l’échelle des départements et des régions pour agir plus efficacement entre les outils judiciaires et administratifs. »

