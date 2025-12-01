Haute-Corse : flambée des grands excès de vitesse. Attention au durcissement pénal

Sur l’année écoulée, 135 grands excès de vitesse ont été relevés en Haute-Corse, contre 101 en 2024. Cela représente une progression de près de 33,66 % en un an. Des infractions particulièrement dangereuses, souvent associées aux accidents les plus graves, voire mortels.

Face à cette situation préoccupante constatée également au plan national, les pouvoirs publics ont décidé de renforcer l’arsenal répressif. À compter de ce lundi 29 décembre 2025, l’excès de vitesse égal ou supérieur à 50 km/h devient un délit sur l’ensemble du territoire national.



Trois mois d’emprisonnement, 3 750 euros d’amende et une inscription au casier judiciaire

Cette mesure découle d’un décret publié ce jour, pris en application de la loi du 9 juillet 2025 portant création de l’homicide routier et visant à renforcer la lutte contre la violence routière. Jusqu’ici sanctionné comme une contravention aggravée, le grand excès de vitesse bascule désormais dans le champ pénal.

Concrètement, tout conducteur contrôlé à une vitesse excédant d’au moins 50 km/h la limite autorisée s’expose désormais à des sanctions pénales lourdes : jusqu’à trois mois d’emprisonnement, 3 750 euros d’amende et une inscription au casier judiciaire.





À ces peines peuvent s’ajouter l’annulation du permis de conduire, avec interdiction de le repasser pendant une durée pouvant atteindre trois ans ou plus. Les sanctions déjà applicables restent en vigueur : retrait automatique de six points sur le permis, confiscation du véhicule, obligation de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière, et interdiction de conduire certains véhicules à moteur pendant une durée maximale de cinq ans.



Sanctionner les comportements les plus dangereux

Cette évolution législative marque un tournant dans la politique de sécurité routière. Elle vise à sanctionner plus fermement les comportements les plus dangereux, dans un contexte où les excès de vitesse excessifs demeurent l’une des principales causes d’accidents graves et mortels.

Dans ce cadre, en Haute-Corse, le préfet appelle l’ensemble des usagers de la route à la plus grande vigilance et au strict respect des limitations de vitesse. Ici, comme ailleurs, la sécurité routière reste un enjeu collectif et une responsabilité partagée.