Haute-Corse : Vagues dangereuses sur les plages de la côte orientale

Ainsi de fortes vagues sont attendues sur les plages de la côte orientale à compter du jeudi 28 août 2025 de 5 heures à minuit au plus tôt. Ce phénomène entraînera une mer particulièrement agitée.

Dans ces conditions, le préfet de Haute-Corse appelle la population à la plus grande prudence face aux conditions météorologiques attendues. Chacun est invité à suivre l’évolution de la situation dans les médias et à appliquer les consignes de sécurité. Les plaisanciers et les professionnels de la mer sont invités à renoncer à toute sortie et à toute activité nautique. Avant l’épisode, ils doivent vérifier l’amarrage de leur embarcation, sécuriser le matériel et veiller à ne rien laisser à bord qui pourrait devenir dangereux. Le port du gilet de sauvetage reste indispensable en cas de présence sur un navire.

Pour les baigneurs, plongeurs, pêcheurs et promeneurs, la baignade et toute mise à l’eau sont proscrites. Il est recommandé de respecter les consignes données par les maîtres-nageurs, de ne pas s’approcher du rivage, même depuis un point surélevé, et de rester éloignés des ouvrages exposés aux vagues, tels que les jetées portuaires, épis et fronts de mer.