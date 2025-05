Haute-Corse : Trois accidents de la route font trois blessés légers

Peu avant 12h40, un accident impliquant un vélo et un scooter s’est produit sur l’avenue de la Libération à Bastia. Le conducteur du deux-roues, un jeune homme de 17 ans, a été légèrement blessé. Il a été pris en charge par les sapeurs-pompiers de Bastia.



Un peu plus tard dans l’après-midi, vers 15h30, un motard de 65 ans a chuté seul sur la commune de Santo Pietro di Tenda. Pris en charge en urgence relative par les secours de Saint-Florent, il a été évacué vers le centre hospitalier de Bastia.



Enfin, vers 15h30, une collision entre une voiture et un poids lourd s’est produite sur la commune de Lucciana. La conductrice du véhicule léger, âgée de 42 ans, a été légèrement blessée. Elle a été transportée à l'hôpital de Falconaja par les pompiers de Lucciana.