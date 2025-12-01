Haute-Corse - 166 chasseurs contrôlés lors d’une opération de l’Office français de la biodiversité

Du 26 novembre au 1er décembre, l’Office français de la biodiversité (OFB) a mené une vaste opération de contrôle et de sensibilisation autour de la sécurité lors des périodes de chasse en Haute-Corse, dans le cadre d’une opération nationale menée sur l’ensemble du territoire. Pendant six jours, les agents, appuyés par la Gendarmerie nationale, ont été mobilisés sur l’ensemble du département afin de « s’assurer du respect des règles de sécurité en action de chasse, notamment en ce qui concerne les manipulations, la tenue et le transport des armes, la prise en compte de l’environnement immédiat par le chasseur, le respect des angles de tir, le port d’effets de couleur vive ou encore la pose d’une signalisation informant les autres usagers de la nature qu’une battue est en cours ».





Au total, 166 chasseurs et 523 véhicules ont été contrôlés de jour comme de nuit, que ce soit sur le terrain ou lors de contrôles routiers. Dix infractions ont été relevées, dont « neuf contraventions de 4e classe pour transport à bord d’un véhicule d’une arme non démontée ou déchargée et placée sous étui ou non-respect des prescriptions du schéma départemental de gestion cynégétique relatives à la sécurité des chasseurs et des non chasseurs », ainsi qu’une contravention de 5e classe pour « chasse en temps prohibé ». Un dispositif indispensable pour l’OFB, qui précise que « les chasseurs partagent les espaces naturels avec d’autres usagers de la nature toujours plus nombreux, et, à ce titre, le respect des règles de sécurité est un impératif pour la sécurité de tous ».





Si ces opérations de contrôle peuvent parfois être perçues comme contraignantes, elles sont globalement bien accueillies par les représentants des chasseurs. « Personnellement, ça ne me dérange pas », indique Jean-Baptiste Mari, président de la fédération des chasseurs de la Haute-Corse. « Quand vous faites votre travail correctement et dans les règles, vous ne risquez rien. Et surtout, lors de notre assemblée générale, on a encore une fois parlé de la sécurité. Lorsqu’on est président de fédération, l’un des soucis majeurs, c’est que le maximum d’informations sur la sécurité circule. Le travail qu’ils font nous aide, ça permet de fortifier notre formation et notre information. L'accident est vite arrivé, on le voit partout. »





Une action de sensibilisation pour éviter les accidents





Au-delà du volet répressif, cette opération visait avant tout à renforcer la sensibilisation des chasseurs aux règles de sécurité, dans un contexte marqué par une accidentologie nationale en hausse. Selon l’OFB, bien que « la chasse est aujourd’hui deux fois moins accidentogène qu’il y a 20 ans », le nombre d’accidents mortels a augmenté cette année au niveau national, « avec 11 décès de chasseurs, contre six les deux saisons précédentes », le chiffre « le plus élevé enregistré depuis la saison 2019-2020 ». Une donnée qui montre l’importance « du respect des consignes de sécurité dans les manipulations et tenues des armes ». À ce titre, des brochures et des guides rappelant les bonnes pratiques en matière de sécurité à la chasse ont été distribués durant les six jours de l’opération.





Pour Jean-Baptiste Mari, ces rappels réguliers sont indispensables pour entretenir les bons réflexes liés à la chasse. « C'est important que les chasseurs se remémorent ce que l'on apprend dans la formation et avant le passage de l'examen. Avant chaque battue, on rappelle les règles, mais les contrôles, c'est bien pour mettre l'attention sur ce qu'on fait. Ça ne fait qu’appuyer notre action, parce qu’il nous est très difficile de faire passer des messages à 100 % des chasseurs. Après, la sécurité est un point très important, elle est toujours mise en avant dans les revues de chasse qui ne parlent que de ça. »





Le président de la fédération des chasseurs de Haute-Corse insiste également sur la responsabilité individuelle. « Les chasseurs connaissent les règles, à part ceux qui ne veulent pas les connaître. C'est comme une loi : on ne peut pas dire qu’on ne savait pas. Et aujourd’hui, avec de plus en plus de promeneurs ou de cyclistes qui passent sur les sentiers lors des battues, c’est au chasseur de redoubler de vigilance. Il y a certains endroits où on ne chasse presque plus, comme Biguglia ou Furiani. »



Pour autant, l’OFB précise que lors de cette opération, 6 % des chasseurs contrôlés ont été verbalisés. Un chiffre « qui traduit une meilleure prise en compte des règles de sécurité par les chasseurs ainsi que l’intérêt des actions menées sur le terrain ». Il indique également que « ce bilan positif invite à poursuivre ces démarches ». « Le service départemental de l’OFB de la Haute-Corse va maintenir sa vigilance et continuera à effectuer des contrôles tout au long de la saison cynégétique », précise-t-il, affirmant que « la sécurité à la chasse est une priorité partagée avec les fédérations départementales des chasseurs de Corse ».

