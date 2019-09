Harcèlement scolaire d'un collégien à Bonifacio. Les parents ont déposé plainte

Ce lundi en fin de journée, la publication Facebook avoisinait les 4000 partages.

C’est parce qu’il était arrivé « à saturation » que le papa du collégien de Bonifacio victime de harcèlement avait posté sur son mur un message assez explicite adressé à toutes celles et ceux qui depuis des années s’en prennent à son fils parce que « il est français, d’origine portugaise et issu d’une famille modeste et discrète ».







Depuis son arrivée en Corse, en 2014, le jeune homme à été victime d’insultes et moqueries. Mais malgré les vexations, il a continué à prendre sur lui jusqu’à ce 9 septembre quand une élève du même collège a diffusé une photographie qui l’immortalisait en train d’uriner. Image prise à son insu en 2017 quand le garçon était encore scolarisé à l'école de Pianottoli.







Reçus par la chef d’établissement les parents ont décidé de déposer plainte.

Sur Facebook le père du jeune homme écrit qu’en « ayant obtenu une oreille attentive de la proviseure du collège de Bonifacio, ainsi que des forces de gendarmerie » il a retiré son premier billet.







Une enquête administrative est en cours afin de recueillir tous les éléments qui permettraient de caractériser une situation de harcèlement.