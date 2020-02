Handicap et solidarité : à Ajaccio l’accessibilité aux activités sportives avec « Tous pour chacun »

L’association créée en novembre 2018 et qui compte déjà 240 adhérents a un but : « sensibiliser la population au handicap et à la différence ». Son fondateur Wandis Le Hui est parti d’un constat : « la plupart des personnes en situation de handicap sont isolés, et n’ont pas d’objectif dans la vie et il n’y a rien de pire que cela».Les deux mots qui résonnent au sein de cette communauté sont : « sensibilisation ». En allant dans les écoles, les facultés ou les prisons et « inclusion » : tous leurs projets sont menés et pensés avec l’aide de personnes en situation de handicap. La particularité de l’association est que le bureau et le conseil d’administration sont composés de personnes en situation de handicap et où toutes les catégories de handicaps sont repérées.Divers évènements et manifestations sont mis en place partout sur l’île : tous les premiers mardi du mois les adhérents jouent avec le club de foot d’Alata, et chaque mois des pique-niques sur la plage, et des séances de musculation sont organisés à leur intention.Cette réunion a été l’occasion de présenter le nouveau parrain de l’association pour 2020 : Jean-François Exiga, ancien volleyeur du GFCA. Ce dernier a maintenant une nouvelle spécialité : le volley-ball handicap qui se joue assis.L’année 2019 a vu naître la première édition de la semaine du handicap, avec pour but de l’organiser tous les ans. L’année 2020 accueillera donc la deuxième édition du 21 au 27 septembre.A cette occasion toute la Corse est mobilisée au travers des défis sportifs, des concerts ou des débats. Le but est de rassembler la population autour du handicap, avec toujours les mêmes mots d’ordre : inclure et sensibiliser.Les fonds récoltés lors de cette semaine serviront à acheter du matériel ou à sponsoriser des sportifs corses en situation de handicap, mais aussi, reverser des aides à d’autres associations qui œuvre pour les mêmes causes. Cet événement est régional et tous les fonds récoltés à cette occasion restent, il faut le savoir, en Corse au profit du handicap sur l’île.Pour Wandis Le Lui « Le but était de fédérer, se rassembler pour être plus fort. Avec la création de la semaine du handicap, notre objectif est de fédérer les associations. Voilà la raison pour laquelle nous avons choisi comme slogan : tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. »