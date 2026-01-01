Handball - Scontri Max Giagheddu : Une très belle deuxième édition

Le coup d'envoi de cet événement porté par la Ligue Corse de Handball et le club de l'ASPV, a été donné hier matin avec les ateliers mis en place dans la salle du complexe du Pruneddu. Des ateliers à l'attention des entraîneurs et dirigeants insulaires, en présence notamment d'Eric Quintin, champion du Monde 1995 avec les Barjots, et de l'Expert Michaël Guigou, triple champion olympique, quadruple champion du Monde et triple champion d'Europe sous la houlette de Claude Onesta. A ce duo emblématique du handball français il fallait ajouter les formateurs corses avec Eric Pasero, Manue Augey, sans oublier Eric Calcagnini formateur au sein de la Fédération Française de Handball. Des ateliers qui se sont poursuivis l'après-midi.





Lors de la pause méridienne a eu lieu un moment chargé d'une évidente émotion avec le dévoilement de la plaque par laquelle le gymnase du Pruneddu porte, dès à présent, le nom de Sala Max Giagheddu. Un moment protocolaire en présence du maire de Portivechju Jean-Christophe Angelini entouré de nombreux membres du Conseil Municipal, du président de la Ligue Corse Emilien Mattei, de la famille de Max Giagheddu et de celle du handball corse ainsi que des représentants du tissu sportif porto-vecchiais.





Samedi après-midi la pause fraîcheur de ces Scontri était constituée par un tournoi de handball qui a mis en présence les plus jeunes joueurs issus des clubs de Sartène, Bonifacio, et Costa Verde et bien entendu Porto-Vecchio. Un plateau où le plaisir du jeu primait sur l'enjeu.

Fidèle à l'objectif de formation les Scontri ont vécu un des temps de forts de cette journée d'ouverture avec la conférence qui avait pour cadre, le salle rouge de l'Espace Jean-Paul de Rocca-Serra, où à partir de 18 heures l'évolution du management dans le sport était au centre des débats. Une conférence à l'adresse des dirigeants sportifs, mais pas que dans la mesure où cette évolution peut se vivre, également, dans le milieu de l'entreprise.





À 20 heures, la salle Max Giagheddu accueillait la rencontre comptant pour le troisième tour de la Coupe de France décentralisée entre la formation de Nationale 2 de Corte-Ile-Rousse et la Nationale 1 du GFC Ajaccio et ce devant des centaines de spectateurs. Une rencontre qui au bout du compte a tourné à l'avantage des Gaziers face à des Cortenais qui leurs ont donné du fil à retordre. Le score final de 30 à 25 permet au GFCA, à l'issue d'une confrontation de qualité, de se qualifier pour le prochain tour de cette épreuve.

Aujourd'hui les Scontri Max Giagheddu se poursuivent, dans la salle Max Giagheddu, avec des séances commentées dédiées aux U13 et au Pôle d'accession d'Ajaccio.