Handball N2 - Corte veut rester sur sa dynamique positive face à La Crau

« La victoire était essentielle à Frontignan », a lancé Andrien Magne. Pourtant elle fut très compliquée avec une équipe de Corte – Ile-Rousse méconnaissable en première période et qui était menée de 5 points à la pause. Les Corses auront même sept points de retard à l’entame de la deuxième période. Mais c’est là que les hommes d’Adrien Magne se réveillent et retrouvent leur handball et toutes leurs sensations .

« Nous sommes revenus dans le match très rapidement en inscrivant un plus dix en quinze minutes et à partir de la 44e minute de jeu nous avons mené tout le temps au score. Cette victoire nous a fait un bien fou, même si elle fut difficile et nous espérons enchaîner face à l’US Crauroise ce samedi même si on sait que ce sera très difficile face à cette formation qui domine la poule 6. Mais comme j’ai dit à mes joueurs, nous sommes capables de battre n'importe quelle équipe. Cette semaine nous avons travaillé sur nous-mêmes, un gros travail de mental pour affronter cette équipe qui n’a pas beaucoup de faiblesses, même si nous en avons identifié quelques-unes. On a bossé sur ces faiblesses pour tenter de réussir un coup. C’est surement la meilleure équipe du championnat avec Marseille. C’est du solide et il va falloir faire un match plein pour espérer un résultat. Nous avons 7 matchs à gagner à domicile et nous avons déjà fait deux erreurs face à Istres et Villeneuve-Loubet et nous avons donc deux droits à l’erreur encore. Mais sur cette dynamique positive nous sommes capables de réaliser un bon coup. Et puis, il va falloir que la chance tourne aussi en notre faveur. Je prends l’exemple de Niang qui l’an passé sur 18 tirs il en mettait 14, cette année sur 18 tirs il n’en met que dix et touche 8 fois le poteau sortant. Il nous faudra aussi ce brin de chance pour battre l’US Croiroise ce samedi », a détaillé Andrien Magne, le coach cortenais. À noter que pour cette rencontre Corte – Ile-Rousse sera encore privé de Ribeiro et Rafini.





Coup d'envoi à 14 heures au Cosec municipal de Corte.

L’équipe retenue par Magne sera la suivante : Belmonte, Sroka, Saura, Alfieri, Pages, Mebarek, Lanfranchi, Pannequin-Poggioli, Gimenez, Aillaud, Berenyi, Chamekh, Galibert, Niang.

