Handball N2 : Corte – Ile-Rousse doit se racheter à Bagnols ce samedi

Face à Marseille la semaine passée à domicile, les Cortenais ont eu du mal à entrer dans le match qui n’avait rien à voir avec la première rencontre du championnat face à Villeneuve-Loubet. « Nous n’avons pas affronté une formation de même catégorie. Nous avons joué une belle équipe de Marseille, bien homogène et largement meilleure que Villeneuve-Loubet. Mais nous sentions que nous n’étions pas loin de faire jeu égal et peut-être même mieux. Si nous avions été plus propres, nous aurions pu rivaliser avec nos adversaires et rentrer à la mi-temps avec beaucoup d’écart, voire même à égalité. Et nous l’avons vu en deuxième période car nous avons fait beaucoup mieux et nous avons été meilleurs que Marseille. Malheureusement nous avions trop de retard. C’est frustrant, mais moins qu’à Martigues où nous aurions dû gagner », débriefe le coach Adrien Magne.



Lors de cette rencontre, les Cortenais ont perdu bien trop de balles d’attaque avec ces 8 ballons rendus à l’adversaire en première période. « Effectivement, il y a eu trop d’approximation technique. Nous n’avons pas été bons d’entrée avec de plus un échec aux tirs trop important, et après ça va vite. Avec 10 loupés sur la base avant c’est énorme et irrécupérable », concède Adrien Magne.



Ce samedi Corte – Ile-Rousse se déplace à Bagnols qui est compte aussi une victoire pour deux défaites, avec toutefois un goal-average plus favorable aux Cortenais. Cette rencontre est largement à la portée du HB Corte – Ile-Rousse. « Nous y allons avec la ferme intention de gagner. Nous avons encore bien travaillé à l’entraînement. Nous avons une équipe au complet avec l’arrivée d’un nouveau gardien en l’occurrence Adrian Lombes. C’est peut-être l’élément qu’il nous manquait aussi à ce niveau », glisse le coach.



Adrian Lombes est français, il évoluait en Autriche la saison passée et il a joué en première division en N1 et en N1 élite. « La N2 est la division la plus faible dans laquelle va évoluer ce gardien. Espérons que cette rentrée fera du bien au club. C’est le maillon qui nous manquait aujourd’hui », sourit Adrien Magne.



Le groupe retenu par Adrien Magne pour ce match est le suivant : Lombes, Gex, Saura, Alfieri, Hmidi, Gimenez, Pannequin-Poggioli, Achalme, Balint, Galibert, Chamekh, Aillaud, Niang, Mebarek, Pinelli.

