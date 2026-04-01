CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di Vita avec… le groupe Eppò 15/04/2026 Football Grand Sud - La SVARR en leader 12/04/2026 Porto-Vecchio : incendie et explosion de bouteilles de gaz, plusieurs personnes relogées 12/04/2026 « Partageons la route, protégeons la vie » : le soutien du parquet de Bastia pour sensibiliser à la sécurité routière en Haute-Corse 12/04/2026

Gymnastique - Championnats de Corse par équipes : le GCPA et l'ASPV un cran au-dessus


GAP le Dimanche 12 Avril 2026 à 16:36

La salle porto-vecchiaise du Centru Spurtivu Claude Agostini accueillait ce samedi les championnats régionaux de gymnastique par équipes



Gymnastique - Championnats de Corse par équipes : le GCPA et l'ASPV un cran au-dessus
Après les individuels à la fin du mois de mars les meilleures gymnastes insulaires se retrouvaient cette fois pour une compétition de niveau Nationale et Fédérale. Au-delà des titres régionaux il s'agissait de réaliser le meilleur total possible dans la perspective d'une qualification au championnat de France une fois le classement vertical effectué au plan national.
A l'issue de ces championnats les clubs du Ginnastica Corsu di u Paese Aiaccinu ainsi que l'AS Porto-Vecchio, assocation support de cette compétition, engrangeaient deux titres chacun, alors que les gymnastes du Fiumorbu Castellu, du Valincu et de la Balagne figurent aussi au palmarès 2026 dont voici le détail ci-dessous
 
 
Les podiums
Nationale 10 ans et plus: 1. GCP Aiaccinu 135,12 pts, 2. GC Lucciana 125,81 pts.
Nationale 10-13 ans: 1. AG Balagne 130,91 pts
Fédérale  A 10-11 ans: 1. ASPV Gym 135,66 pts , 2. Espoir Bastia 123,30 pts
Fédérale A 10-13 ans: 1. GC Valincu 138,87 pts, 2. Fiumorbu Castellu Gym 127, 25 pts, 3. GCP Aiaccinu 126,70 pts
Fédérale A 10 ans et plus: 1. ASPV  Gym 136, 73 pts , 2. AG Balagne 136,02 pts, 3. GC Lucciana 134,43 pts.
Fédérale A 14 ans et plus: 1. GCP Aiaccinu 127,31 pts, 2. ASPV Gym 120,60 pts, 3. GCP Aiaccinu 117,55 pts
Fédérale A 12-15 ans: 1. Fiumorbu Castellu Gym 138,63 pts , 2. GCP Aiaccinu 125, 08  pts
 





CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos