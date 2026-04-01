Gymnastique - Championnats de Corse par équipes : le GCPA et l'ASPV un cran au-dessus

Après les individuels à la fin du mois de mars les meilleures gymnastes insulaires se retrouvaient cette fois pour une compétition de niveau Nationale et Fédérale. Au-delà des titres régionaux il s'agissait de réaliser le meilleur total possible dans la perspective d'une qualification au championnat de France une fois le classement vertical effectué au plan national.

A l'issue de ces championnats les clubs du Ginnastica Corsu di u Paese Aiaccinu ainsi que l'AS Porto-Vecchio, assocation support de cette compétition, engrangeaient deux titres chacun, alors que les gymnastes du Fiumorbu Castellu, du Valincu et de la Balagne figurent aussi au palmarès 2026 dont voici le détail ci-dessous