Grippe - La situation continue de se dégrader en Corse

Chez SOS Médecins, plus d’un tiers des consultations sont désormais liées à la grippe ou à des syndromes grippaux.

Dans les services d’urgence, les passages pour grippe augmentent fortement, tout comme la part d’hospitalisations consécutives à ces passages.

Et l’ensemble des infections respiratoires aiguës basses atteint pour la première fois de la saison un niveau d’intensité très élevé en Corse.

Cette situation place l’île parmi les régions les plus touchées à ce stade de l’hiver.

Les indicateurs de surveillance témoignent d’une circulation très active du virus en Corse.Les niveaux observés la 52e semaine dépassent ceux enregistrés au pic de la saison précédente.L’Agence régionale de santé (ARS) Corse appelle à une vigilance renforcée, notamment à l’approche des réveillons et repas de fin d’année, contextes favorables à la transmission des virus respiratoires en raison des contacts rapprochés en lieux clos.En cas de symptômes évocateurs — fièvre, courbatures, toux, maux de gorge — il est recommandé d’adapter son comportement, y compris en renonçant ou en reportant sa participation aux rassemblements festifs, afin de limiter les risques de contamination, en particulier pour les personnes les plus vulnérables.La vaccination contre la grippe demeure un outil essentiel de prévention, en particulier chez les personnes à risque de formes graves.Elle permet de réduire nettement le risque d’hospitalisation, mais aussi d’éviter plusieurs jours, voire semaines, de fatigue intense et de complications.L’épidémie grippale s’étend généralement jusqu’au mois de mars : la vaccination reste donc pertinente, y compris en cours de saison.Face à la circulation active des virus hivernaux, l’ARS Corse rappelle l’importance de conserver les gestes barrières, en particulier le port du masque en cas de symptômes, notamment dans les lieux de soins, établissements accueillant des personnes fragiles et espaces très fréquentés ; l'ération régulière des locaux et des habitations , le lavage fréquent des mains et tousser ou éternuer dans son coude.Ces mesures simples contribuent à limiter la propagation du virus et à protéger les publics les plus exposés.