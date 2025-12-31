Grippe - La situation continue de se dégrader en Corse

Une activité grippale en forte hausse, au-delà du pic de l’an dernier
Les indicateurs de surveillance témoignent d’une circulation très active du virus en Corse.
Les niveaux observés la 52e semaine dépassent ceux enregistrés au pic de la saison précédente.
Une période de fêtes propice à la transmission
L’Agence régionale de santé (ARS) Corse appelle à une vigilance renforcée, notamment à l’approche des réveillons et repas de fin d’année, contextes favorables à la transmission des virus respiratoires en raison des contacts rapprochés en lieux clos.
En cas de symptômes évocateurs — fièvre, courbatures, toux, maux de gorge — il est recommandé d’adapter son comportement, y compris en renonçant ou en reportant sa participation aux rassemblements festifs, afin de limiter les risques de contamination, en particulier pour les personnes les plus vulnérables.
La vaccination reste un levier central de protection
La vaccination contre la grippe demeure un outil essentiel de prévention, en particulier chez les personnes à risque de formes graves.
Elle permet de réduire nettement le risque d’hospitalisation, mais aussi d’éviter plusieurs jours, voire semaines, de fatigue intense et de complications.
L’épidémie grippale s’étend généralement jusqu’au mois de mars : la vaccination reste donc pertinente, y compris en cours de saison.
Maintenir les gestes barrières
Face à la circulation active des virus hivernaux, l’ARS Corse rappelle l’importance de conserver les gestes barrières, en particulier le port du masque en cas de symptômes, notamment dans les lieux de soins, établissements accueillant des personnes fragiles et espaces très fréquentés ; l'ération régulière des locaux et des habitations , le lavage fréquent des mains et tousser ou éternuer dans son coude.
Ces mesures simples contribuent à limiter la propagation du virus et à protéger les publics les plus exposés.
Bronchiolite : la Corse en phase épidémique
La Corse est également entrée en phase épidémique de bronchiolite lors de la 52e semaine, selon Santé publique France Paca-Corse.
Si l’intensité de circulation reste inférieure à celle de la grippe, la vigilance est de mise, notamment pour les nourrissons de moins d’un an.
L’activité de SOS Médecins chez les moins de 1 an est en augmentation. Les hospitalisations après passage aux urgences progressent également. Les niveaux observés sont comparables à ceux des saisons précédentes.
Prévention et protection des nourrissons
Deux dispositifs existent pour prévenir les formes graves de bronchiolite : la vaccination des femmes enceintes contre le VRS et l’immunisation des nouveau-nés par Beyfortus®.
Des gestes spécifiques sont également recommandés comme, par exemple,éviter d’emmener les nourrissons dans les lieux publics confinés (transports, centres commerciaux, restaurants) ; se laver les mains avant et après chaque soin ou contact avec l’enfant ; ne pas partager biberons, tétines ou couverts non lavés ou ne pas fumer à proximité des bébés et des jeunes enfants.
