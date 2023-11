Grève des transports scolaires : le Conseil exécutif invite Strada Corsa et FNTV Corse

"L es deux syndicats de transporteurs Strada Corsa et FNTV Corse , dont des entreprises délégataires de marchés publics de transports scolaires sont membres, ont adressé un courrier à la Collectivité de Corse annonçant une grève du ramassage scolaire le lundi 6 novembre, et sollicitant une rencontre avec le Conseil exécutif de Corse" explique dans un communiqué la Collectivité de Corse."Le Conseil exécutif de Corse, qui se dit conscient des "désagréments engendrés pour les élèves et leurs familles, soucieux de l’efficience de ce service public, et attentif aux difficultés de la profession, a souhaité proposer, dès réception du courrier, une réunion avec les représentants syndicaux à la première date utile, soit le lundi 6 novembre à 11heures."Auparavant, la Collectivité de Corse, qui est chargée d’assurer les transports scolaires sur le territoire insulaire (hors CAB et CAPA), avait tenu à préciser qu'elle "propose à l’ensemble des élèves de Corse un service de transport gratuit."Précisé aussi que "le budget dédié à cette politique publique (23,47 M€ pour l’année 2022-2023) inclut la passation de marchés publics avec des transporteurs chargés d’assurer le transport, pour la rentrée scolaire 2023, de 9 561 élèves du primaire et du secondaire sur 377 lignes autotal, avec l’ouverture depuis 2018 de 16 nouvelles lignes, au titre du soutien à l’intérieur et au rural."In fine, la Collectivité de Corse qui remercie par avance les parents et élèves pour leur compréhension, écrit qu'elle "mettra tout en œuvre pour que le ramassage scolaire puisse reprendre le plus rapidement possible, dans le cadre d’un dialogue constructif avec les entreprises délégataires, et toujours dans le respect des règles du code de la commande publique."On saura dans le courant de la journée si le courant est passé entre ces transporteurs mécontents et l'Exécutif et si les milliers élèves de Corse seront en mesure de prendre la route vers leurs établissements scolaires.