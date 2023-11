Corse : Les transports scolaires à l'arrêt dès lundi

Ils font part de leur décision dans un courrier adressé à Gilles Simeoni, le président du Conseil exécutif de Corse, dans lequel ils font état de leur vif mécontentement.

"À chaque allocution de la Collectivité de Corse, on nous reparle de la rue et de ce que la rue a étécapable d’engendrer pour arriver au dialogue.

Mais force est de constater que la majorité territoriale n’en n’a que faire de la rue lorsqu'il ne s'agit pas de dogmes politiques mais simplement de réalités économiques et quotidiennes" écrivent notamment les deux syndicats qui rappellent avoir démontré leur détermination et leur volonté "de dialoguer pour permettre le règlement des problèmes rencontrés depuis maintenant huit ans et accentués d'autant plus ces derniers mois dans le renouvellement de la DSP des transports scolaires."



Mais ce n'est pas pour autant que, selon eux, la situation a évolué.

"Aujourd’hui et après avoir posé calmement et sans ambiguïté l’ensemble de nos revendications, nous sommes encore une fois sans réponse alors que la rentrée scolaire est lundi 6 novembre.

Que la CDC et ses services, ne si trompent pas, nous sommes des chefs d'entreprise sérieux, professionnels et responsables. Aujourd'hui, comme nous l'avons dit le 26 octobre dernier devant les grilles de l'Assemblée de Corse, nous sommes unis et déterminés à garantir un service public de qualité aux usagers, mais pas à n’importe quel prix" préviennent-ils avant d'annoncer que les transports seront à l'arrêt dès le 6 novembre.



"Nous informons qu’à compter de la rentrée du lundi 06 novembre, il n’y aura pas de,ramassage scolaire pour toutes les écoles primaires et secondaires du Cismonte et du,Pumonte, et ceci jusqu’à ce que nous soyons reçus, écoutés, entendus et surtout qu’une solution soit trouvée.

Nous tenons aussi à nous excuser par avance auprès des usagers et de leurs familles qui subiront es conséquences de ce mouvement syndical."