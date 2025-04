Grève à La Poste d’Afa-Baleone : le conflit s’enlise, les grévistes reconduisent le mouvement

Le dialogue est au point mort à La Poste d’Afa-Baleone. Ce vendredi 5 avril, aucun nouveau round de négociation n’a eu lieu entre les représentants du personnel et la direction. Une situation que déplore le syndicat CGT FAPT Corse, à l’origine du mouvement de grève déclenché le 31 mars dernier pour dénoncer un manque de moyens humains, matériels et organisationnels sur le site courrier-colis de la commune. « La direction attend visiblement que nous cédions à son intimidation et à son immobilisme », regrette le syndicat Les agents grévistes dénoncent l’absence de propositions nouvelles « plus favorables et se rapprochant des attentes » exprimées lors des précédents échanges.



Dans ce contexte tendu, la CGT déplore que, du point de vue de la direction, seule « la continuité de service », semble primer, assurée « par le recours à des collaborateurs volontaires. » Une stratégie que le syndicat perçoit comme un passage en force, révélateur d’un manque de volonté réelle de dialogue.

Face à cette situation de blocage, les agents en lutte ont voté la reconduction de la grève pour le samedi 6 avril, mais aussi pour lundi 7 avril. « Aucun contact n’est prévu avec la direction à cette heure », précise encore la CGT.



Ce jeudi, une première réunion de négociation avait tourné court après une heure d’échanges jugés « stériles » par les grévistes. Le site avait alors été bloqué temporairement jusqu’à 11h. Pour rappel, la direction de La Poste avait assuré de son côté avoir formulé plusieurs propositions, affirmé le maintien des tournées malgré la baisse du trafic courrier, et mis en place un dispositif de continuité de service. Mais les lignes ne semblent toujours pas bouger.