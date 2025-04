Grève à La Poste d’Afa-Baleone : la CGT rejette une proposition « insuffisante » de la direction

Quatorze jours après le début de la grève à La Poste d’Afa-Baleone, le dialogue entre les agents mobilisés et la direction reste difficile. Ce lundi 14 avril, une nouvelle rencontre s’est tenue entre les représentants syndicaux de la CGT FAPT 2A et la direction de La Poste, représentée par le directeur du site et le directeur territorial courrier-colis. À l’ordre du jour : une tentative de sortie de crise, à travers une proposition de compensation financière.



Selon la CGT, la direction a évoqué une mesure visant à compenser environ 50 % des pertes de pouvoir d’achat subies par les agents. Une proposition immédiatement jugée « médiocre » par les représentants syndicaux, qui y voient le signe d’un « manque de considération envers le personnel ». « La proposition faite est inférieure de plus de moitié à la nôtre, et ne supprime pas le risque de se retrouver dans une sérieuse précarité », a réagi la CGT dans un communiqué.

Le syndicat a également réaffirmé son opposition à la mise en place de la « sécabilité organisationnelle », un réaménagement interne perçu comme une dégradation des conditions de travail. Les agents mobilisés dénoncent depuis le début du conflit une perte de revenus liée à une refonte du système de primes, ainsi qu’un manque de moyens humains et matériels sur le site d’Afa-Baleone, situé en périphérie d’Ajaccio.



En attendant une issue, la grève continue d’avoir un impact sur la distribution du courrier dans plusieurs communes du grand Ajaccio. Sur le terrain, les agents grévistes restent déterminés. Aucun nouveau rendez-vous n’a été fixé pour l’heure.