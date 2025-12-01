CorseNetInfos
Golf - 5e Trophée Restos du Cœur : Ferracci et le duo Domise-Urbain victorieux à Lezza


La rédaction le Dimanche 9 Novembre 2025 à 08:24

Le parcours porto-vecchiais de Lezza accueillait, ce samedi, la 5e édition du Trophée des Restos du Coeur. Ce rendez-vous solidaire se composait de deux formules. Une compétition en stableford sur 18 trous en matinée et l'après-midi un scramble à deux sur 9 trous.



À chaque fois le Net prenait le pas sur le Brut.
Sur le parcours sur 18 trous la victoire en Brut est revenue à Antony Sardina qui a rendu une carte à 26, alors que le classement Net a été remporté par Paul-Noël Ferracci avec un score à 34.


En scramble à deux, les  classements Net et  Brut ont  été remportés par les licenciés de Lezza Emeric Domise et Renaud Urbain. 
La remise des prix qui s'est déroulée en présence du maire de Porto-Vecchio Jean-Christophe Angelini a permis de récolter la coquette somme de 2.000 euros au profit des Restos du Coeur.




