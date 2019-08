Ghisonaccia : un policier allemand et un carabinier italien secondent les gendarmes

À l’occasion de la saison estivale, la gendarmerie bénéficie cette année encore d’un renfort atypique sur le secteur de Ghisonaccia. Un policier allemands ( https://www.polizei.berlin.de ) et un carabinier italien sont présents à la compagnie de gendarmerie de Ghisonaccia et forment la brigade européenne.

En effet, durant l’été de nombreux touristes du continent, germanophones, italophones… affectionnent l’île de Beauté comme destination de vacances.

Ainsi, dans le cadre de la police sécurité du quotidien (PSQ), la mise en place de la brigade européenne représente un véritable atout pour faciliter les échanges avec les touristes.





Aux côtés des gendarmes de Ghisonaccia durant l’ensemble de la période estivale, ces renforts étrangers participent aux missions quotidiennes de la gendarmerie et constituent une présence rassurante pour les touristes.

Ils ont ainsi pu aller au contact des élus de Linguizzetta et Aleria, et assurer la surveillance de l'étang de Diane à Aleria.