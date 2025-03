Ghisonaccia : un loto pour financer un voyage scolaire à Turin

Les lycéens de la Plaine Orientale comptent sur la générosité des participants pour concrétiser leur projet. Vendredi 7 mars, à partir de 19h30, la salle des fêtes de Ghisonaccia accueillera un loto solidaire, avec plus de 3000 euros de lots à gagner. Une soirée placée sous le signe du jeu et de la convivialité, mais surtout au service d’un objectif bien précis : réunir des fonds pour un voyage scolaire à Turin.



Un loto pour financer un projet éducatif

Organisé par l’association Corsitalmondo, cet événement doit permettre aux Terminales italianistes du lycée de la Plaine Orientale de partir en Italie. Un séjour qui mêlera apprentissage linguistique, découvertes historiques et immersion culturelle, sous l’encadrement de plusieurs enseignants. « Ce voyage est bien plus qu’une simple sortie scolaire, il permet aux élèves de mettre en pratique leurs connaissances et d’enrichir leur compréhension de la culture italienne », explique Gisèle Cosenza, enseignante d’italien du Lycée du Fium’Orbu . Mais pour mener à bien ce projet, une aide financière est nécessaire.



Ceux qui souhaitent tenter leur chance tout en soutenant les lycéens peuvent dès à présent réserver leur place en appelant le 06.18.40.59.24. Une occasion de jouer, partager un moment convivial et contribuer à un projet éducatifqui tient à cœur aux élèves et à leurs accompagnateurs.





Ce loto n’aurait pas pu voir le jour sans la mobilisation de nombreux soutiens. Les enseignants et élèves tiennent à remercier l’ensemble du personnel du lycée, les commerçants de la région, la mairie de Ghisonaccia et plusieurs partenaires comme Air Corsica et Corsica Ferries pour leur engagement.



