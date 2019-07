Ghisonaccia : la 1ere Edition Festival de I Belli Scontri c'est ce week-end

Rédigé par (Jean-Paul-Lottier) le Mercredi 17 Juillet 2019 à 11:25

La Municipalité de Ghisonaccia organise un nouveau Festival sur la commune. Cette 1ere Edition Festival I Belli Scontri, Les Belles Rencontres, aura lieu en deux temps: les 19 et 20 Juillet ainsi que les 11 et 12 Octobre.

Un festival qui unit toute une histoire entre la Corse et l'Angleterre...





A travers un parcours culturel au sein de la Médiathèque, ce festival mettra en valeur deux cultures, deux pays : la Corse et l'Angleterre avec des expositions de livres, Dvd, des concerts, des salons littéraires...

Les liens unissant la corse et l'Angleterre sont multiples.

Le choix a été fait d'orienter ces Belles Rencontres à travers : le Cinéma, la Musique, la Littérature, l'Histoire.

En Juillet, seront programmées deux soirées avec des concerts, et la mise en lumière de musiciens corses à travers leurs parcours professionnel

en Angleterre : Henry Padovani, membre fondateur du groupe The Police , parrain de la manifestation , Tony Fallone, le talentueux pianiste international de la Royale Academy of Music de Londres.

La Municipalité de Ghisonaccia aura également l'honneur de projeter Rock'N'Roll of Corse, présenté au Festival de Cannes en 2016, en présence du réalisateur Lionel Guedj.

Cette manifestation viendrait enrichir la programmation culturelle du territoire.

En octobre, la bibliothèque de Ghisonaccia travaillera en partenariat avec l'association Musanostra, la Cinémathèque de Corse, des auteurs Corses ayant traduits Shakespeare et bien d'autres.

La Corse et l'Angleterre...toute une Histoire !











