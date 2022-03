Gérald Dermanin sera "l’interlocuteur des élus et forces vives de Corse"

La rédaction le Vendredi 11 Mars 2022 à 10:47

Moins d'une heure après l'annonce de la levée du statut de DPS de Pierre Alessandri et Alain Ferrandi, le ministre de l'intérieur, Gérald Daemanin, a annoncé sur son compte Twitter avoir été chargé, par le Président Macron et par le Premier ministre, "d’être l’interlocuteur des élus et forces vives de Corse"