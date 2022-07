Gérald Darmanin à Cozzano : "c’est un moment important et c’est un espoir pour la Corse"

L'espoir, c’est aussi le sentiment qui anime le président de l’Exécutif Gilles Simeoni. « Nous avons tous la même foi que la Corse et son peuple trouvent le chemin de la paix, de l’espoir et du développement, et ce chemin nous l’entrevoyons désormais avec beaucoup plus d’optimisme, de sérénité depuis votre venue en mars dernier, depuis les engagement que vous avez pris et respectés, et depuis hier où une délégation a été reçue à Paris », indique-t-il à l'attention du ministre. Rappelant qu’une méthode et un calendrier ont été convenus, le président de l’Exécutif souligne que le processus engagé « a vocation à aborder sans tabous l’ensemble des problématiques économiques, sociales, culturelles, linguistiques, politiques, institutionnelles ».



« La réunion du premier comité stratégique a été positive, vos engagements ont été tenus, il faut sortir par le haut des négociations à Paris », résumait déjà, en préambule, le maire Jean-Jacques Ciccolini. C’est dire si les attentes sont, désormais, fortes : un travail « titanesque » reste à faire, comme le reconnait Gilles Simeoni. Pour y parvenir, le ministre de l’Intérieur commencera par poursuivre son déplacement sur l’île, samedi 23 juillet, à Propriano et Bonifacio. Sa prochaine visite en Corse est ensuite programmée début septembre.