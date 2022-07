Processus d’autonomie : Le cycle des négociations est lancé, les élus corses plutôt satisfaits de la méthode et de l’agenda

Une réunion positive

« C’était une réunion très positive pour une première réunion du cycle de discussion à vocation historique. J’en attendais une méthode, un calendrier, et pas de fin de non-recevoir. Cela a été le cas. Les sujets, qui posent problème, seront discutés sans tabou. Tout le monde a bien conscience qu’il faut écrire une nouvelle page, et a la volonté de la co-écrire en faisant preuve de beaucoup de responsabilités », commente la présidente de l’Assemblée de Corse, Nanette Maupertuis. « Chaque thématique aura une journée qui sera organisée de la manière suivante : un état des lieux du sujet, les dispositifs institutionnels existants, leurs contraintes et leurs limites et la nécessité de réfléchir ou pas à d’autres dispositifs avec, à chaque fois, en transversalité, la question de l’évolution institutionnelle. On part du concret pour aller vers l’institutionnel en mobilisant, en amont de chaque réunion, les différentes parties prenantes en Corse : le Conseil économique et social, l’assemblée di a Ghjuventu et l’ensemble des forces vives. On pourra aussi, à chaque fois, mobiliser des experts. À chaque réunion, il y aura un temps de benchmarking, c’est-à-dire d’analyse de ce qui se passe ailleurs dans les régions autonomes. C’est une méthode inclusive, qui nous permettra d'avancer. À chaque étape, on stabilisera les résultats ».



La barre au bon niveau

Le président du Conseil exécutif de la Collectivité de Corse, Gilles Simeoni, n’en attendait pas moins, mais il fait montre de beaucoup de prudence : « C’est une entrée en matière aussi réussie que possible avec une méthode, un calendrier et, surtout sur le fond, le ministre a mis la barre au bon niveau. Il a confirmé ses engagements pris oralement et consignés dans la déclaration écrite ». Il salue « un discours ouvert » qui intègre dans le périmètre tous les points essentiels, « y compris la notion de peuple Corse, la coofficialité de la langue et le statut de résident. Nous n’arrivons pas dans un processus, qui commence, avec des ukases ou avec la prétention d’imposer nos points de vue, mais nous demandons que rien ne soit laissé de côté. Dans un souci de méthode, nous n’allons pas commencer par ce qui est le plus clivant. Par contre, il faut qu’on soit au bon niveau tout de suite pour qu’il n’y ait pas de frustration et d’ambiguïté, c’est-à-dire le processus à vocation historique, la solution politique globale, toutes les problématiques économiques, sociales, culturelles, linguistiques et sociétales, évidemment l’autonomie de plein droit et de plein exercice, donc une autonomie avec révision constitutionnelle. Le ministre a confirmé que tous ces points faisaient partie du processus ». Néanmoins, il s’étonne des deux lignes rouges fixées par le ministre. « Je lui ai fait remarquer qu’il n’y avait pas débat, dans le cadre de ce processus, sur l’appartenance de la Corse à la République. On ne parle que d’autonomie, les Indépendantistes l’ont accepté explicitement. Concernant les catégories de citoyens, je lui ai fait remarquer qu’il y avait déjà, y compris dans le droit positif français, y compris entre des citoyens égaux, des droits et des situations très différentes, que ce soit en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie par exemple. Nous aurons l’occasion, les uns et les autres, de préciser nos analyses là-dessus ». Pour Gilles Simeoni, si tout reste à faire, « ce premier pas est conforme à ce qui était légitime d’attendre et d’espérer. La suite nous dira si on reste dans ce sillage ou pas. L’idée est aussi d’avancer le plus vite possible sur tous les dossiers stratégiques ».



A l’aune des actes

Un avis partagé également par Jean-Félix Acquaviva, député de la 2nde circonscription de Haute-Corse. « Des échanges sereins dans un cadre de dialogue respectueux. L’entame est dans un bon état d’esprit avec un affichage qui ne dénote pas, pour l’instant, par rapport à ce qui était acté dans le contrat d’engagement de mars 2022 », estime-t-il. « Le ministre a annoncé qu’il y aurait bien une publication, dans les 15 jours, du rapport de l’Inspection de la justice sur ce qui s’est passé à Arles pour faire la lumière sur l’assassinat d’Yvan Colonna. Nous avons abordé la question des prisonniers et de leur libération conditionnelle. Le ministre a bien argué de la séparation des pouvoirs, mais a reconnu que, là aussi, le droit devait être respecté et que nous devions sortir de cette situation conflictuelle pour essayer d’avancer ». Pour le reste, il fait montre, lui aussi, de circonspection : « Le cadre d’ensemble du dialogue est le bon niveau que l’on souhaitait, la dimension politique est là, cela ne remplacera pas la nécessité de converger pour trouver des solutions et des mesures. L’important est de regarder devant et que la solution institutionnelle soit un point d’équilibre tel qu’on le souhaite. Évidemment l’autonomie, mais aussi des mesures d’accompagnement économique et social et d’infrastructures de manière concomitante. C’est à l’aune de ses mesures et de ses actes qu’on verra si, oui ou non, le processus est historique ». Le test, pour Jean-Félix Acquaviva, est l’urgence sociale avec les amendements qu’il a déposé avec ses deux collègues nationalistes pour adapter la loi sur le pouvoir d’achat aux réalités corses et qui ont, tous, été balayés par le gouvernement. « Nos amendements ont été repoussés pour des raisons d'anti-constitutionnalité, il est possible à travers la Loi de finances de fin d’année de rétablir les choses. Le rejet de nos amendements pour rupture d’égalité est la preuve qu’il faut faire évoluer la Constitution parce qu’à droit constant, nos spécificités ne seront pas prises en compte. Le problème est politico-juridique, c’est la notion de rupture d’égalité que les Corses subissent, mais en droit français, c’est comme cela que se passe. C’est comme pour la fiscalité sur les successions, elle se heurte à la porte de la Constitution ». Donc, pour lui, il n’y a pas d’alternative : « Essayons de faire à droit constant le plus possible, mais actons que pour dépasser le problème, il faut simplifier les choses d’un point de vue constitutionnel pour admettre la différence de traitement apportée à la Corse ».



Du pragmatisme

Côté opposition, la droite est aussi plutôt satisfaite : « Ce fut une réunion d’une tonalité très positive, aussi bien sur le fond que sur la forme, des échanges constructifs avec la volonté du ministre d’initier un processus qu’il a abordé en fixant des lignes rouges, mais en restant, en même temps, très ouvert sur tous les sujets. Il a fait sienne la méthode que nous lui avons proposée comme point d’équilibre. Il faut qu’à la sortie, chacun y trouve son compte, chacun se sente à l’aise, qu’il n’y ait pas des gagnants et des perdants », déclare Jean-Martin Mondoloni, élu du groupe U Soffiu Novu. Avant de réaffirmer : « Nous n’avons pas d’hostilité de principe à l’égard d’une évolution constitutionnelle, mais nous ne prenons pas l’autonomie comme point d’entrée du processus. L’entrée, c’est le pragmatisme, c’est-à-dire de vérifier si chaque fois, il y a besoin d’évoluer ou pas. Le ministre est animé de la volonté d’avancer. Donc, cela nous va. C’est à la fois pragmatique et de nature à répondre aux problématiques des Corses. Si évolution constitutionnelle il devrait y avoir, ce serait en 2025, on a le temps de voir venir ». Le doute qui pèse sur l’évolution constitutionnelle est bien ce qui inquiète l’Indépendantiste Paul Quastana, élu du groupe Core in Fronte. Celui qui fut, en son temps, l’un des principaux acteurs du processus de Matignon résume lapidaire : « Au final, la décision appartiendra au Président, à l'Assemblée nationale et au Sénat. Donc, on ne peut préjuger de rien ! On peut très bien travailler trois ou quatre ans pour pas grand-chose ! ». Pas de quoi, selon lui, inciter à l'optimisme !



N.M.