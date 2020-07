Futur port de Bastia : Des investigations sous-marines pour affiner les trois scénarii

Un port, absolument !

La Chambre de commerce, qui soutient toujours fortement le projet de La Carbonite, refuse de polémiquer et se veut pragmatique. « Notre position est simple : il nous faut un port ! Pour plusieurs raisons : la première est la sécurité. Le port, sur lequel nous travaillons, a 150 ans. Il est vétuste. L’ensemble de la place portuaire n’y est pas en sécurité. On ne peut pas y travailler de manière correcte avec le flux actuel, on ne peut plus se développer », martèle Stefanu Venturini. « Nous avons une préférence forte pour le projet de la Carbonite. Portu Novu s’en rapproche avec des améliorations, il est plus tourné vers l’extérieur avec de nouvelles technologies. Nous discutons encore sur les aménagements de ce projet comme sur les autres projets pour prendre en compte toutes les éventualités. Ce qui est certain, c’est qu’il nous faut des terre-pleins pour être en sécurité et pouvoir travailler ». Un port surdimensionné est-il pertinent ? « Oui ! Ce qu’il faut prendre en compte, ce n’est pas la quantité de personnes qui arrivent, c’est l’espace sur lequel on les reçoit et les bateaux qui les amènent. Aujourd’hui, en cas de mauvais temps, on ne peut accueillir qu’un bateau à la fois. C’est un port où on ne peut pas venir se mettre à l’abri. C’est complètement illogique ! On sait que, dans les années à-venir, les bateaux seront de plus en plus grands, on ne pourra pas les accueillir. Aujourd’hui, le port est en contrainte et n’a pas les capacités de choisir, il s’adapte. La CdC décidera du nombre de personnes qu’elle veut accueillir et du type de tourisme qu’elle veut développer, mais de toute façon, il faut un outil. Reste à savoir ce que voudront les Bastiais et les Corses. Ce sera mis au débat et on pourra choisir l’éco-port de demain. L’important pour la Chambre de commerce et pour la Corse, c’est qu’il y ait un port où tout le monde soit en sécurité, où on puisse exporter, recevoir et s’ouvrir sur le monde ».



D’autres études

Le président de l’Exécutif a demandé une visualisation en 3D à l’échelle réelle des divers projets pour avoir une idée bien précise de l’impact notamment paysager. D’autres études seront menées en parallèle, notamment en matière urbanistique : « Il faut savoir comment, dans le cadre des trois scénarii, on réoriente le flux de circulation, la modalité douce, la ville durable, la conception des zones impactées, l’éventuelle requalification du port de commerce », précise Gilles Simeoni. Mais aussi une étude budgétaire de prospective financière : « Il faut savoir quels sont les financements disponibles et comment garantir le modèle économique de ces futures infrastructures portuaires en intégrant cette réflexion dans la réflexion globale du trafic maritime passagers et fret post-Covid à l’échelle de la Corse en construisant un système cohérent entre toutes les infrastructures portuaires des différentes villes de l’île. Quand on aura tout ces éléments, on sera en mesure de choisir ». Ces études, sous réserve que les procédures d’appels d’offres ne connaissent pas de difficultés particulières, devraient être menées à leur terme avant la fin 2021.



Un choix difficile

Le match devrait se jouer véritablement entre Portu Novu et le centre-ville. « A l’heure où je parle, je vous avoue que chacune de ces options a clairement des avantages, mais également des inconvénients. C’est un choix difficile entre deux modèles différents qui auront un impact très fort sur Bastia et sur la Corse. C’est la raison pour laquelle à mon avis plutôt que d’être dans un débat d’incantations comme c’est le cas depuis 10 ans, il faut, d’abord, un débat fondé sur toutes les données techniques, puis un débat fondamentalement politique. Mon souhait est de créer les conditions pour que ce débat politique et démocratique puisse avoir lieu et que les Bastiais et les Corses puissent véritablement faire leur choix. Pour ma part, je ferai mon choix quand j’aurais toutes les cartes en main », conclut Gilles Simeoni. Le grand débat et le référendum pourraient être organisés en 2021 et la décision prise en 2022. Ensuite, selon l’option choisie, il faut compter au minimum 5 ans, mais plus vraisemblablement 10 ans pour mener à bien les travaux. Mais rien ne dit que ce calendrier sera respecté.



N.M.