Futsal - L’AC Ajaccio champion de France de D2

Avec cette victoire finale contre Saint Henri FC, l'AC Ajaccio Futsal confirme sa domination sur le groupe B de la D2 et obtient sa promotion en Division 1 pour la saison prochaine.L'AC Ajaccio Futsal devient ainsi le premier club corse à accéder à la D1 de futsal, une performance remarquable qui témoigne du développement du futsal en Corse et de l'engagement du club dans cette discipline.

Fort de cette saison réussie, l'AC Ajaccio Futsal se prépare désormais à relever le défi de la Division 1, où l'équipe affrontera les meilleures formations françaises de futsal. Avec un effectif talentueux et une dynamique positive, le club corse abordera cette nouvelle étape avec ambition et détermination.





L'AC Ajaccio avait entamé la saison avec ambition, enchaînant les victoires dès les premières journées, notamment un succès 6-4 face à Saint Henri FC lors du match aller le 12 octobre 2024. Tout au long de la saison, l'équipe a affiché une régularité impressionnante, avec des performances solides tant à domicile qu'à l'extérieur.

Cette constance a permis à l'AC Ajaccio de prendre progressivement les commandes du championnat, notamment après une victoire importante contre Diamant Futsal (4-2) le 22 février 2025, qui lui a offert la première place du groupe





ACA- Saint-Henri 4-2 (1-1)

Arbitres : MM. Chabot et Latour

Buts pour l'ACA : Ramada (16e), Marin (27e), Andrezinho (32e ), Caio (34e)

pour Saint-Henri : Laaouina (13nen) et Moumou (38e) pour Saint-Henri



ACA

Menvouididiot-Saïd, Tavo, Caio Adrio, Zé Carlos-ent : M. Martins



Saint-Henri

Nicolas- Jordan, Laaouina, Romand, Boutaleb-en : S. Tafraoui