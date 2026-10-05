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Furiani : un véhicule de la CAB volé puis incendié


La rédaction le Lundi 5 Octobre 2026 à 16:20

Un véhicule appartenant à la Communauté d’agglomération de Bastia a été volé puis incendié dans la nuit de dimanche à lundi à Furiani. Alors que ces faits surviennent quelques heures seulement après le cambriolage de la buvette du stade d’Erbajolo, la CAB indique avoir déposé plainte.



(Photo : Communauté d'Agglomération de Bastia)
(Photo : Communauté d'Agglomération de Bastia)

Un véhicule appartenant à la Communauté d’agglomération de Bastia (CAB) a été volé puis incendié dans la nuit de dimanche à lundi à Furiani, indique l’intercommunalité sur ses réseaux sociaux, en précisant à CNI avoir déposé plainte.

Ce nouvel acte intervient seulement quelques heures près le cambriolage de la buvette du stade d’Erbajolo, partagée par le FC Lupinu et l’AS Furiani Agliani. Dans la nuit de vendredi à samedi, le local avait fait l’objet d’une intrusion, de vols et de dégradations.

Deux faits survenus en l’espace de 48 heures que la CAB déplore ce lundi dans un communiqué, appelant « au respect des biens publics ». « Au-delà du caractère répréhensible de ces événements, la CAB tient à rappeler à leurs auteurs que ses équipements, ses véhicules et l’ensemble de ses biens publics sont au service de tous », souligne l’intercommunalité en martelant : « Campà inseme, c’est aussi prendre soin de ce que nous partageons ».






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