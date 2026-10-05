Furiani : un véhicule de la CAB volé puis incendié

Un véhicule appartenant à la Communauté d’agglomération de Bastia (CAB) a été volé puis incendié dans la nuit de dimanche à lundi à Furiani, indique l’intercommunalité sur ses réseaux sociaux, en précisant à CNI avoir déposé plainte.
Ce nouvel acte intervient seulement quelques heures près le cambriolage de la buvette du stade d’Erbajolo, partagée par le FC Lupinu et l’AS Furiani Agliani. Dans la nuit de vendredi à samedi, le local avait fait l’objet d’une intrusion, de vols et de dégradations.
Deux faits survenus en l’espace de 48 heures que la CAB déplore ce lundi dans un communiqué, appelant « au respect des biens publics ». « Au-delà du caractère répréhensible de ces événements, la CAB tient à rappeler à leurs auteurs que ses équipements, ses véhicules et l’ensemble de ses biens publics sont au service de tous », souligne l’intercommunalité en martelant : « Campà inseme, c’est aussi prendre soin de ce que nous partageons ».
𝗗𝗲́𝗴𝗿𝗮𝗱𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗲𝘁 𝗶𝗻𝗰𝗲𝗻𝗱𝗶𝗲 : 𝗹𝗮 𝗖𝗔𝗕 𝗮𝗽𝗽𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗮𝘂 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗲𝗰𝘁 𝗱𝗲𝘀 𝗯𝗶𝗲𝗻𝘀 𝗽𝘂𝗯𝗹𝗶𝗰𝘀. La CAB déplore plusieurs faits survenus ces dernières 48 heures sur son territoire. Dans la nuit de vendredi à samedi, au stade d’Erbaiolu, la buvette partagée par le FC Lupinu et l’AS Furiani Agliani a fait l’objet d’une intrusion, de vols et de dégradations. Cette nuit, à quelques centaines de mètres de là, c’est un véhicule appartenant à la CAB qui a été volé puis incendié. Au-delà du caractère répréhensible de ces événements, la CAB tient à rappeler à leurs auteurs que ses équipements, ses véhicules et l’ensemble de ses biens publics sont au service de tous. Campà inseme, c’est aussi prendre soin de ce que nous partageons.— Cumunità d’Agglumerazione di Bastia (@AggloBastia) October 5, 2026
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