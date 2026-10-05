Bastia : après le cambriolage de la buvette du stade d'Erbajolo, l’AS Furiani-Agliani et le FC Lupinu dénoncent un préjudice « pour leur jeunesse »

C’est une bien mauvaise surprise qu’ont découverte ce week-end l’AS Furiani-Agliani et le FC Lupinu. Dans la nuit de vendredi à samedi, un ou plusieurs individus se sont introduits dans la buvette du stade d’Erbajolo, utilisée conjointement par les deux clubs. À l’intérieur, « les armoires ont été fracturées, les réfrigérateurs et congélateurs vidés et du matériel dérobé », indiquent-ils dans un communiqué commun diffusé dimanche sur leurs réseaux sociaux.



Un cambriolage qui occasionne « un préjudice financier important » pour les deux associations, dont le fonctionnement repose en grande partie sur l’investissement de leurs bénévoles, dirigeants et éducateurs. Mais pour l’AS Furiani-Agliani et le FC Lupinu, les conséquences de ces faits vont bien au-delà de la seule valeur de ce qui a été volé. « Derrière les frigos vidés, les armoires forcées et le matériel volé, il y a surtout des jeunes qui vont être pénalisés », regrettent les deux clubs. « Des jeunes qui viennent au stade pour jouer au football. Des jeunes qui portent leur maillot avec fierté. Des familles qui s’investissent. Des bénévoles qui donnent de leur temps. Des éducateurs qui transmettent leur passion et les valeurs du sport ».



L’AS Furiani-Agliani et le FC Lupinu entendent ainsi rappeler que les sommes et le matériel dérobés participaient directement à la vie de leurs structures. « L’argent et le matériel volés ne seront pas récupérés par ceux qui en ont besoin. Ils manqueront simplement à ceux qui œuvrent pour notre jeunesse », soulignent-ils.









Tout en condamnant « fermement ces actes », les deux clubs assurent ne pas vouloir alimenter de polémique, mais simplement rappeler que « quand on s’attaque aux moyens d’un club amateur, on s’attaque aussi indirectement à ses jeunes ». « Nos deux clubs continueront malgré tout à avancer, à travailler et à faire vivre le football à Erbajolo », ajoutent-ils.



De son côté, le président de la Communauté d’agglomération de Bastia, Louis Pozzo di Borgo, a également tenu à « condamne(r) fermement ces actes inacceptables, qui pénalisent directement les bénévoles, les licenciés et les familles qui font vivre ces clubs au quotidien ». Le président de la CAB a par ailleurs assuré que l’intercommunalité sera aux côtés des deux associations « afin que les dégradations soient constatées, que les responsabilités soient établies et que les équipements puissent être remis en état ».

