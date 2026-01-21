Furiani : Une manifestation ce dimanche pour mettre en lumière l’hyrox, cette discipline très en vogue

Peut-être avez-vous déjà entendu parler de l’hyrox ? Depuis quelques années, cette discipline sportive connait un engouement important partout dans le monde, notamment du côté de la région bastiaise où une 4èmeédition dédiée à ce sport aura lieu à Furiani ce dimanche sous la houlette de CrossFit Bastia.
« Notre box de CrossFit affiliée CrossFit et Hyrox Training Club a ouvert ses portes en 2015 », indique la coach Pauline Leandri à la création de cette entreprise de sport avec son associé Yann Ehlinger. « Dans notre salle de Furiani*, bien équipée, adaptée à tous les niveaux, nous proposons des entraînements CrossFit et Hyrox accessibles à tous, avec un accompagnement pour progresser en confiance, challenger, faire progresser, dans une ambiance où l'effort rime avec passion et communauté ».
Mais quid de l’Hyrox ? « HYROX est une marque déposée par 2 Allemands, anciens athlètes » explique Pauline Leandri. « HY veut dire hybride, ROX évoque l’intensité. Il s’agit d’une discipline accessible dans la technicité qu’il nécessite mais n’en est pas moins difficile pour autant. On alterne 1 km de course à pied avec 8 ateliers en salle ou en extérieur ».
Né en Allemagne en 2010
Hyrox a été lancé en Allemagne à la fin des années 2010 et rapidement a conquis d’autres pays dans le monde. Une première compétition s’est déroulée en 2018. En France, la discipline a vraiment pris un essor en 2024 avec notamment en avril 2025, un événement Hyrox à Paris qui a réuni plus de 10 000 participants. Il faut dire que le format Hyrox se veut à la fois accessible et mesurable avec une standardisation mondiale. Une course Hyrox suit ainsi un enchaînement standardisé : 1 km de course puis une station d’exercice, répété huit fois :
A qui l’Hyrox s’adresse-t-il ? « Le public pratiquant est très varié : Des CrossFiteurs, des traileurs, des coureurs, même des boxeurs. En tant qu’affilié, depuis deux ans, nous avons la possibilité d’organiser des challenges HYROX sous le même format que les HYROX officiels. Le but poursuivi à travers cette manifestation est de faire découvrir de façon très conviviale l’univers HYROX, chacun gérant son propre rythme, s’entraîner en conditions réelles de compétition et aussi pour certains de se préparer pour les prochaines compétitions officielles ».
Le déroulement
« Les participants partiront par vague, équipés d’une puce pour enregistrer leur temps avec la participation de SPORTIMERS**. Les vagues sont programmées à partir de 9h30 jusqu’à 17h30 avec un départ toutes les 15 minutes ».
Pour cette épreuve de dimanche, la possibilité de s’inscrire en 3 catégories : PRO, OPEN et ADAPTÉ. « C’est le poids utilisé sur les différents ateliers qui régit la différence de catégorie et nous n’avons pas de limite d’âge. La plus jeune participante va avoir 11 ans et participera avec sa maman en catégorie double, le plus âgé aura 65 ans. Je le répète la convivialité est de mise, donc pas de pression, pas de podium, juste un défi contre soi-même, basé sur l’honnêteté et la bonne humeur, un défi personnel, pour le plaisir de l’effort et du dépassement de soi », glisse encore Pauline Leandri.
Infos pratiques :
Pour participer à la manifestation, rendez-vous 552 Avenue Sampiero Corso – Furiani
Inscriptions obligatoires ICI
- 1000m de Skierg (appareil qui simule un mouvement de ski de fond)
- 50 m de Sled push (poussée d’un traîneau lesté de poids)
- 50 m de Sled pull (tractage d’un traîneau)
- 80 m de Burpees Broadjump (succession de passages en position de planche suivis d’un saut en longueur vers l’avant, répétée sur une distance donnée)
- 1000m de rameur
- 200m de Farmer carry (port de charges lourdes dans chaque main sur une distance déterminée)
- 100 m de fentes marches avec poids (une avancée sur plusieurs mètres en effectuant des fentes successives avec un sac de sable porté sur les épaules)
- 100 wall ball (série de flexions suivies d’un lancer de balle lestée contre une cible placée en hauteur sur un mur).
