Furiani : Une manifestation ce dimanche pour mettre en lumière l’hyrox, cette discipline très en vogue

PLB le Mardi 20 Janvier 2026 à 14:34

Connaissez-vous l’hyrox ? Au fil des années cette discipline sportive se répand dans le monde. Bien implantée en région bastiaise grâce à CrossFit Bastia, une 4e édition d’Hyrox aura lieu ce dimanche. Pour CNI, votre Rouletabille a enfilé sa tenue de sport.