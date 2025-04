Furiani : 150 jeunes footballeurs en marche pour les victimes du 5 mai

Honorer la mémoire des victimes de la catastrophe de Furiani : tel est l’objectif de la randonnée commémorative organisée conjointement par la Ligue Corse de Football et le collectif des victimes du 5 mai 1992. Ce mercredi, environ 150 jeunes footballeurs U13, venus des quatre coins de la Corse, se sont rassemblés devant le stade Armand-Cesari pour le coup d’envoi de cet après-midi, placé sous le signe du souvenir. Ils ont débuté l’après-midi par un moment de recueillement et une bénédiction devant la stèle, avant de prendre la direction du village de Furiani pour une randonnée de près de trois heures. Un événement inédit, né d’une initiative de la Ligue Corse de Football. “En organisant cette marche, on a voulu sortir des carcans habituels des petits tournois qui se déroulaient jusqu’à présent”, explique Pascal Paoli, vice-président de la Ligue Corse de Football.



“L’idée, c’est de commencer cette année à Furiani, tristement connue pour cette tragédie, et de faire vivre cette manifestation dans d’autres microrégions au fil des ans, pour que chacun comprenne ce qu’il s’est passé, et surtout ce qu’il ne faut plus jamais reproduire.” Vers 14 heures, les jeunes footballeurs et leurs entraîneurs se sont élancés vers la chapelle Sainte-Marie, où une messe a été célébrée, suivie de la pose d’une plaque commémorative. “Notre but, c’est d’organiser différentes actions pour sensibiliser la jeunesse à ce drame”, souligne Josepha Guidicelli, présidente du collectif des victimes. “Aujourd'hui, la Ligue Corse de Football a proposé cette randonnée. C’est un événement vraiment atypique et qui change de ce qui s’est fait ces dernières années.”