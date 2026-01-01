Frédéric Ferrandez (GFCA Volley) : « Une victoire qui fait énormément de bien »

CorseNetInfos
Patrice Paquier Lorenzi le Samedi 3 Janvier 2026 à 22:32

Le GFCA Volley a renoué avec la victoire ce samedi soir au Palatinu, lors de la 14e journée de MSL, face à Cannes (3-2). Les Ajacciens ont mis fin à leur mauvaise série et peuvent toujours espérer au maintien. Frédéric Ferrandez, le coach ajaccien savoure : « Cette victoire nous fait un bien fou et arrive au meilleur moment, on débute 2026 sur des bonnes bases ».



Ils ont dit

(photo Paule Santoni)
Frédéric Ferrandez (coach GFCA Volley) 
« Cette victoire fait énormément de bien. Elle tombe au bon moment car nous étions dans le doute et dans le dur. Surtout après cette prestation à Toulouse où nous sommes complètement passés à côté de notre sujet. Ce soir, comme j’ai dit aux joueurs, on commence notre 2e championnat. Avec ces 3 points en moins, on se retrouve à cette dernière place, lourde à porter, il faut qu’on arrive à se sortir de cette zone le plus rapidement pour pouvoir jouer plus sereinement au volley-ball. On s’est servis de tous les tie-break qu’on a perdu jusqu’à maintenant pour briser cette mauvaise série. Il fallait faire moins de fautes et ce qu’on a su faire ».
 
Daryl Bultor (joueur GFCA Volley)
« C’était un gros match face à une belle équipe de Cannes. On a bien commencé et bien fini, on prend les points et cela nous remet dans la course au maintien. On a connu une grosse baisse de régime dans le 2e et 3e set et Cannes a commencé à très bien servir, donc cela a été plus dur. On a su faire le dos rond. Je me suis bien senti, j’ai pu faire tout le match mais je ne m’attendais pas à souffrir autant physiquement si tôt dans le match. Il nous reste beaucoup de matchs jouables important, il y a de nombreux motifs d’espoir ».




