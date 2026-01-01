Frédéric Ferrandez (GFCA Volley) : « Une victoire qui fait énormément de bien »

Frédéric Ferrandez (coach GFCA Volley)

« Cette victoire fait énormément de bien. Elle tombe au bon moment car nous étions dans le doute et dans le dur. Surtout après cette prestation à Toulouse où nous sommes complètement passés à côté de notre sujet. Ce soir, comme j’ai dit aux joueurs, on commence notre 2e championnat. Avec ces 3 points en moins, on se retrouve à cette dernière place, lourde à porter, il faut qu’on arrive à se sortir de cette zone le plus rapidement pour pouvoir jouer plus sereinement au volley-ball. On s’est servis de tous les tie-break qu’on a perdu jusqu’à maintenant pour briser cette mauvaise série. Il fallait faire moins de fautes et ce qu’on a su faire ».



Daryl Bultor (joueur GFCA Volley)

« C’était un gros match face à une belle équipe de Cannes. On a bien commencé et bien fini, on prend les points et cela nous remet dans la course au maintien. On a connu une grosse baisse de régime dans le 2e et 3e set et Cannes a commencé à très bien servir, donc cela a été plus dur. On a su faire le dos rond. Je me suis bien senti, j’ai pu faire tout le match mais je ne m’attendais pas à souffrir autant physiquement si tôt dans le match. Il nous reste beaucoup de matchs jouables important, il y a de nombreux motifs d’espoir ».