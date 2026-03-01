Ju-Jitsu Duo System - Laura et Jean-Jacques Beovardi brillent à Lormont

Le duo corse composé de Laura et Jean-Jacques Beovardi s’est illustré ce samedi lors des championnats de France de ju-jitsu, disputés à Lormont, près de Bordeaux, dans la spécialité Duo System mixte. Au terme d’une journée intense, les deux athlètes décrochent une belle médaille d’argent.



La compétition a début en début d’après-midi, après les épreuves masculines disputées dans la matinée. Huit duos étaient initialement attendus dans la catégorie senior mixte, mais deux forfaits de dernière minute ont finalement réduit le tableau à six équipes engagées. Les qualifications se sont déroulés en trois séries techniques distinctes : les séries A et B, avant une série C intégrant des démonstrations avec armes.



Dès leur première prestation, Laura et Jean-Jacques Beovardi ont réalisé un passage très solide et ont obtenu 96 points. Une performance qui les a placé provisoirement à la deuxième position du classement. Le duo a ensuite confirmé sa régularité lors de la série B avec 92 points supplémentaires, conservant ainsi sa place parmi les meilleures équipes de la compétition.



La troisième série, consacrée au travail avec armes, leur a permis de consolider leur position. Avec 130 points supplémentaires, les deux Corses terminent les qualifications à la deuxième place du classement général.

Un résultat qui leur ouvre directement les portes des demi-finales, les deux premiers étant dispensés de quart de finale.



Dans le même temps, les quarts livrent leurs verdicts. Hélène Rohmer et Éric Charlier, du Judo Ju-Jitsu Venette, s’imposent face à Émilie Prot et Damien Rondet de Saint-Amand Judo (152 à 120). Dans l’autre rencontre, Alizé Faurie et Matteo Galleray, du JC AS Saint-Julien, dominent largement Marie Lojko et Michael Lugeze sur le score de 172 à 76.

Les demi-finales confirment ensuite la hiérarchie observée lors des qualifications. Les leaders provisoires, Lucy Boudier et Antoine Fungere du JA Ezy-Anet, prennent le dessus sur Rohmer et Charlier (199 à 158).



Dans l’autre demi-finale, Laura et Jean-Jacques Beovardi livrent une prestation particulièrement maîtrisée. Grâce à une exécution rapide et précise de leurs techniques, ils s’imposent face à Faurie et Galleray (172 à 148) et décrochent leur place en finale. Ils y retrouvent alors le duo Boudier / Fungere. Initialement programmée à 16 heures, la finale est finalement disputée vers 18 heures après plusieurs reports, obligeant les athlètes à rester mobilisés et à se réchauffer à plusieurs reprises.



Malgré une très belle prestation, le duo corse s’incline finalement 199 à 176 face à des adversaires particulièrement solides lors de cette ultime confrontation. La cérémonie protocolaire, organisée vers 19 h 15, est venue une journée particulièrement intense pour l’ensemble des compétiteurs.



Cette médaille d’argent revêt une saveur particulière. Elle marque le retour de Jean-Jacques Beovardi sur la scène nationale après près de dix ans loin des grandes compétitions. Pour sa partenaire Laura Beovardi, il s’agissait tout simplement d’une première participation à un championnat de France. Malgré l’enjeu, la jeune athlète a su parfaitement gérer la pression et démontrer tout son potentiel technique, notamment par la vitesse d’exécution de ses techniques, ses projections et la qualité des contrôles réalisés avec son partenaire.



« Nous pensions plutôt pouvoir viser la troisième place. Se retrouver en finale après autant d’années loin du circuit est déjà une énorme satisfaction », confie Jean-Jacques Beovardi.



Mais l’histoire ne s’arrête pas là. Fort de ce résultat prometteur, le duo compte reprendre rapidement l’entraînement afin de peaufiner certains détails techniques et revenir encore plus compétitif la saison prochaine, avec un objectif clair : tenter de ramener le titre en Corse.



Dès cette semaine, Jean-Jacques Beovardi prendra la direction de la Grèce en tant qu’entraîneur, accompagné de Sarah Beovardi et Lorely Auge. Ensemble, ils représenteront la Corse lors du championnat d’Europe de ju-jitsu dans la catégorie Duo féminin.