A màghjina - A donna di l’Isula aspetta l’alba nant’à u scogliu
Dans la pénombre du matin, la sirène de L’Île-Rousse veille en silence sur la mer encore sombre. Assise sur son rocher, elle regarde le jour naître lentement à l’horizon. Les premières couleurs de l’aube embrasent le ciel et se reflètent sur l’eau calme, tandis que les reliefs de la Balagne se dessinent dans la lumière naissante.
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