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A màghjina - A donna di l’Isula aspetta l’alba nant’à u scogliu


le Mardi 17 Mars 2026 à 07:25

Dans la pénombre du matin, la sirène de L’Île-Rousse veille en silence sur la mer encore sombre. Assise sur son rocher, elle regarde le jour naître lentement à l’horizon. Les premières couleurs de l’aube embrasent le ciel et se reflètent sur l’eau calme, tandis que les reliefs de la Balagne se dessinent dans la lumière naissante.
Si, comme Laurent Martelli, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







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