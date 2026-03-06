François-Xavier Ceccoli : " Je suis un député qui préfère être dans le quotidien "

Manon Perelli le Jeudi 28 Mai 2026 à 19:02

Presque arrivé à mi-mandat, le député de la 2e circonscription de Haute-Corse tenait ce jeudi soir une réunion publique à Borgo afin d’évoquer les grandes lignes de son action à l’Assemblée nationale au cours des derniers mois. Pour CNI, François-Xavier Ceccoli revient sur le bilan de ses deux premières années à Paris, sur ses combats autour de la ruralité et de la montagne, mais aussi sur les débats à venir autour du futur statut d’autonomie de la Corse.